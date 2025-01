Öffentliche Ausschreibungen zum Jahresende versickern gerne über die Feiertage. Damit dieses großes Projekt nicht unerwähnt bleibt, setzt invidis die 7 Millionen Euro Ausschreibung auf die Agenda für den Jahresanfang.

Der Hochgeschwindigkeitsstreckenbetreiber Adif Alta Velocity (Adif AV) stellt 7 Millionen Euro bereit für die Digital Signage Ausstattung des Bahnhofs und der Bahngleise am Drehkreuz Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Geplant sind

178 Displays für den Innenbereich (Lobbys und Transitbereiche),

101 Sonnenlichttaugliche Outdoorscreens,

151 Gleis- und Bahnsteiganzeiger und

6 großformatige LED-Screens

Ähnlich wie auf Flughäfen und anderen Bahnhöfen setzt Adif AV primär auf viele kleine Digital Signage Screens entlang der Reisendenkette anstelle von wenigen raumfüllenden LED-Abfahrtsanzeigen. Der Reisendenfluss wird vor großen Abfahrtstafel gebremst während viele im Terminal und Bahnhofshalle verteilte Displays weniger aufhalten.

Adif Alta Velocity hat am 20. Dezember bekannt gegeben, einen Auftrag für die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme neuer Informationsbildschirme am Bahnhof Chamartín-Clara Campoamor in Madrid im Wert von 7,14 Millionen Euro ausgeschrieben zu haben, mit dem Ziel, den Passagierservice zu verbessern und einen effizienteren Betrieb zu erreichen.

Zu den Installationen gehören Fernzuganzeiger für den Außenbereich, Innen- und Außenbildschirme unterschiedlicher Größe (46, 55, 65, 75 und 86 Zoll) mit UHD-Auflösung (Ultra High Definition), Direct View LED-Screens in unterschiedlichen Größen je nach Standort und Bedarf, sowie diverse Zusatzgeräte.

Ziel der Ausschreibung ist es, im Rahmen des derzeit laufenden Umbau- und Modernisierungsprozesses am Bahnhof Chamartín. Bahnhof Clara Campoamor auf die gestiegenen Informationsbedürfnisse von Reisenden einzugehen (mit geplanten und aktualisierten Informationen zu Zugfahrplänen, Gleisanzeigen sowie möglichen Verspätungen)

Neues Informationskonzept und erneuertes Screendesign

Im November wurde bereits der neue Wartebereich für Hochgeschwindigkeitszüge in betrieb genommen. Adif AV setzt erstmals anstelle von wenigen großformatigen LED-Anzeigen auf viele in der Wartezone verteilten Displays, was eine bessere Verteilung der Reisenden ermöglicht.

Auch wurde ein erneuertes Screendesign eingeführt mit neuen Farben und Schriftarten, neue Piktogrammen, Segmentierung von Informationen durch die Verwendung verschiedener Farben und Texturen. Ergänzt durch separate Screens für dynamische Wegeleitung und die Einbindung neuer Funktionalitäten. Das neue Digital Signage Konzept unterstützt Adif AV die UN SDG-Ziele einzuhalten – SDG Ziel 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur.