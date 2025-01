Auf den ersten Blick ist das Highlight des LG 2025 OLED evo Lineups das kabellose Design. Natürlich ist weiterhin ein Stromkabel notwendig, aber der Rest wird kabellos zum OLED-Screen übertragen. Die zwischen 65” und 83” großen OLED Screens sollen zum Schmuckstück im Raum werden, in Beautyshots aufgeständert wie All-In-One LED Wände. Keine Frage, LG findet kontinuierlich weiteres Optimierungspotential bei OLED-Displays – höhere Helligkeit, weniger Stromverbrauch und genauere Farbwiedergabe.

Doch spannend wird „inside“ der superdünnen Displays – denn hier kommt AI an allen Ecken und Enden zu Einsatz. Der LG α (Alpha) 11 AI Gen 2 Prozessor optimiert den Content für beste Bildqualität. Des weiteren analysiert der AI Prozessor im Filmmaker Mode die Lichtverhältnisse vor und um den Screen und passt die Bildanzeige an. Ein Feature das auch für Digital Signage zum Einsatz kommen könnte.

Richtige Fortschritte dank AI erzielt LG bei der Personalisierung, dem User Interface und dem Bedienkomfort. AI-basierte Suche, Integration von Microsoft Copilot und Voice Commands kombiniert mit GenAI Content. Klingt alles sehr nach AI-Zauber und Messe Bling Bling. Aber LG ist nicht alleine auf der CES mit tiefer AI-Integration. Bei der Integration von AI konnten die großen Hersteller in den vergangenen 12 Monate große Fortschritte erzielen und hier sind Alleinstellungsmerkmale zu erzielen. Insbesondere die chinesischen Displayanbieter – TCL, Hisense & Co – die den etablierten Samsung, LG & Co kontinuierlich Marktanteile abnehmen – haben beim Thema AI politische Nachteile.

Wogegen Hardware immer mehr zur Commodity wird und die vorhandene Technologie ausgereift ist, findet die Innovation und Differenzierung zunehmend über AI statt. Nicht nur bei Consumer Screens sondern auch bei Digital Signage. Ob CES in Las Vegas oder ISE in Barcelona – das Thema des Jahres ist AI.