LG hat den ersten kabellosen OLED-Fernseher auf den Markt gebracht – der bereits auf der CES 2023 angekündigt wurde. Wenn man es ganz genau nimmt, stimmt das nicht, denn Strom bezieht der LG Signature OLED 97M3 weiterhin über das klassische Netzteil.

Doch die Datenübertragung für den 97 Zoll großen Screen übernimmt die Zero-Connect-Box, die in Echtzeit eine kabellose Übertragung in 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz ermöglicht. Das soll über bis zu 10 Meter Entfernung funktionieren. Auch weitere Geräte wie Spielekonsolen und Set-Top-Boxen sollen an die Connect-Box problemlos angeschlossen werden können.

„Der 97M3 ist das Ergebnis jahrzehntelanger Innovationsarbeit im OLED-Bereich. Wir sind stolz, dass wir mit unserer neuesten Entwicklung noch mehr für das Wohlbefinden unserer Kunden tun können“, erklärt Baik Seon-pill, Leiter der Produktentwicklungsabteilung der LG Home Entertainment Company. „Unser erster kabelloser LG Signature OLED M bietet nicht nur das ultimative Fernseherlebnis auf einem extrem großen Bildschirm, sondern eröffnet ein neues Maß an Freiheit bei der Gestaltung von Wohnräumen.“

Dreimal schneller als Wifi-6E

Dabei unterstützt die Zero-Connect-Box Optionen wie HDMI 2.1, USB, RF, LAN und Bluetooth und macht so den Anschluss verschiedener externer Geräte einfacher. Die Box ermittelt den optimalen Übertragungsweg von Bild und Ton – unter anderem durch eine einstellbare Antenne, die je nach Standort des Bildschirms positioniert wird und bei optimaler Platzierung die 10 Meter Übertragungsweg ermöglicht.

Laut LG verfügt die neue Technologie über die dreifache Geschwindigkeit im Vergleich zum bestehenden Wifi-6E-Standard. Sie unterstützt zudem Dolby Vision und Dolby Atmos.

Derzeit ist der LG Signature OLED M nur in Südkorea erhältlich. Im Laufe des Jahres steht die Einführung in Nordamerika und Europa auf der Agenda. In Deutschland ist die Markteinführung für Q4 geplant. Künftig werden neben dem 97-Zoll-Modell auch 83- und 77-Zoll-Versionen der Reihe OLED Evo M mit Zero-Connect-Technologie erhältlich sein.