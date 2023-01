LG zeigt auf der CES in Las Vegas seinen ersten kabellosen Fernseher, den Signature OLED M in 97 Zoll. Das erste Modell des Consumer TVs mit Zero Connect Technology ist das M3. Das 4K-Video- sowie das Audiosignal kommt dabei von der separaten Zero Connect Box. Durch die selbstleuchtende OLED-Technologie hat der M3 ein dünnes Design. Mit der integrierten Halterung lässt er sich wandbündig aufhängen.

Die Übertragung von der Box zum Fernseher erfolgt über einen Algorithmus, der den schnellsten Übertragungsweg erkennen soll. Laut LG reagiert er auf Veränderungen in der unmittelbaren Umgebung und schaltet den Pfad entsprechend um. Die Antenne der Box lässt sich für eine gute Signalübertragung in Richtung Fernseher drehen. Zusätzlich hat die Box eine Spracherkennung, wodurch sie sich mit Sprachbefehlen einschalten und verwalten lässt. Die Box verfügt über verschiedene Anschlüsse für HDMI-Geräte wie Kabel-/Satelliten-Set-Top-Boxen und Spielkonsolen. Auch mit kompatiblen Soundbars lässt sie sich verbinden, um den Klang zu verstärken.

Der 4K-OLED-Fernseher mit Zero Connect ist auf der CES 2023 noch bis 8. Januar am LG-Stand zu sehen (#15501, Central Hall, Las Vegas Convention Center).