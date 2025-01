Samsung stellt auf der CES 2025 in Las Vegas seinen ersten Monitor mit On-Device-AI vor. Die integrierten AI-Funktionen Smart Monitor M9 sollen dem User helfen, die angezeigten Inhalte zu optimieren. So soll beispielsweise der AI Picture Optimizer die Eingangssignale analysieren und die Anzeige für Spiele, Videos oder Arbeitsaktivitäten anpassen. Integriert ist auch eine 4K-Upscaling-Funktion.

Der Smart Monitor M9 im Modell M90SF verfügt über ein 32-Zoll-4K-OLED-Display und VESA Display HDR True Black 400 für kontrastreiche Darstellungen. Ein Easy-Setup-Ständer und eine integrierte 4K-Kamera ergänzen die Ausstattung.

Gaming in 3D mit neuem Odyssey-Modell

Außerdem erweitert Samsung für die CES die Gaming-Serie Odyssey. Der neue Odyssey OLED G8 (Modell G81SF) ist ein 27-Zoll-4K-Monitor mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, 165 PPI und einer Bildwiederholrate von 240 Hertz. Er soll eine Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden für flüssiges Gameplay bieten.

Der neue Odyssey OLED G6 (Modell G60SF) wiederum kommt Bildwiederholrate von 500 Hertz und einer QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Beide Modelle unterstützen AMD Freesync Premium Pro, sind Nvidia G-Sync-kompatibel und bieten VESA Display HDR True Black 400.

Ergänzend wird der Odyssey 3D (Modell G90XF) mit 27 Zoll vorgestellt, der ohne 3D-Brille ein personalisierbares 3D-Erlebnis ermöglichen soll. Eine integrierte Lentikularlinse und AI-Technologie sollen 2D-Videos in 3D konvertieren.

Office-Monitor mit 37 Zoll

Mit dem Viewfinity S8 (Modell S80UD) erweitert Samsung seine Office-Monitor-Reihe mit einem 37-Zoll-4K-Display, das 34 Prozent größer als das Vorgängermodell ist. Der S8 soll eine präzise Farbdarstellung mit einem SRGB-Farbraum von 99 Prozent bieten und wurde vom TÜV Rheinland als ergonomisches Display zertifiziert.

Funktionen wie die Anpassung der Farbtemperatur an das Umgebungslicht, ein Augenschonmodus und flimmerfreier Betrieb sollen die längere Nutzung ohne Ermüdung unterstützen. Ein integrierter KVM-Switch erleichtert das Multitasking, während ein 90-W-USB-C-Anschluss die gleichzeitige Verbindung und Aufladung mehrerer Geräte ermöglicht.

Samsung hat wird alle drei Produktreihen am 5. Januar 2025 auf der CES in Las Vegas im Rahmen des Events „First Look at CES“ präsentieren.