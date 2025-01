Vor drei Jahren präsentierte Samsung auf der CES den LED-Projektor Freestyle, der mittels Adapter in Leuchtmittelfassungen von Hängeleuchten integriert werden kann, nun folgt LG mit einem Stehlampen-Projektor. Im Fokus für beide Konzepte liegt maximale Raumeffizienz und Lifestyle.

Der LED-Projektor PF600U wurde in eine Design-Stehlampe integriert und mit einem Bluetooth-Lautsprecher und einer LED-Moodleuchte kombiniert. Am Tag bringen die Lautsprecher und die Moodlampe Atmosphäre in den Raum, abends klappt man den Lampenschirm um und die Lampe wird zum LED-Projektor fürs Heimkino.

Stimmung und Atmosphäre im Raum

Der Projektor bietet FHD-Auflösung (1.920 x 1.080), 300 ANSI-Lumen Helligkeit und Streaming über LG WebOS. Die integrierten Stereolautsprecher sollen satten und immersiven Klang bieten, während die LED-Stimmungslampe die Atmosphäre mit neun Farben und fünf Helligkeitsstufen verbessert. Mit dem um 110 Grad neigbaren Kopfe und der automatischen Bildschirmanpassungsfunktion soll der Projektor flexibel einsetzbar sein.

Die Erfahrung zeigt, das 300 Nits LED-Projektoren in normalen Lichtverhältnissen und über weitere Distanz keine hellen Projektionen ermöglichen, aber für kleinere Ambient-Projektionen und in vollabgedunkelten Räumen kann es ausreichen. Im Digital Signage-Einsatz könnte man Preise oder Produktinformationen an die Wand projizieren.

4k Ultra-Throw Projektor

Neben dem Stehlampen-Projektor zeigt LG auf der CES mit Cinebeam S (Modell PU615U), einen neuen 4K-Ultra-Short-Throw-Projektor (UST). Als Nachfolger des LG Cinebeam Q setzt der Hersteller weiter auf ein mobiles Design. Der UHD-Projektor bietet 500 ANSI-Lumen Helligkeit und erzeugt Bilder mit 154 Prozent Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Seine Ultra-Short-Throw-Fähigkeit projiziert Bilder von 40 bis 100 Zoll mit nur wenigen Wandabstand und maximiert so die Raumausnutzung.

Auf WebOS basierend bietet er einfachen Zugriff auf beliebte Streaming-Plattformen wie auch intuitive Funktionen wie Wandfarbanpassung.