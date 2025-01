„Affectionate Intelligence“ – das ist das Schlagwort, das LG für seine Vision eines smarten, vernetzten Ökosystems nutzt – das weit über die Idee des Smart Home hinausgeht und sich durch KI-Algorithmen an die individuellen Präferenzen anpasst.

Diese Vision, schon einmal auf der Ifa in Berlin thematisiert, hat LG jetzt auf der CES 2025 in Las Vegas noch einmal konkretisiert – sowohl in der Keynote von CEO William Cho als auch im Aufbau des gesamten Messestands.

Vernetzt mit Affectionate Intelligence

William Cho betonte in seiner Keynote, dass LG KI nahtlos in physische Lebensräume integrieren will, egal ob Zuhause, im Bereich Mobilität, bei kommerziellen Anwendungen oder sogar im virtuellen Raum: „Geräte und Dienste werden überall harmonisch zusammenarbeiten, um neue Kundenerlebnisse zu schaffen. Hier zeigt sich die wahre Stärke unserer Affectionate Intelligence.“

Im Fokus stehe dabei die Schaffung empathischer und personalisierter Kundenerfahrungen durch KI, die Bedürfnisse besser versteht und antizipiert.

William Cho hob drei grundlegende Elemente hervor, um diese Vision zu verwirklichen: vernetzte Geräte, leistungsfähige KI-Agenten und integrierte Dienstleistungen. So seien schon heute weltweit über hunderte Millionen smarter LG-Produkte im Einsatz, die durch die Akquisition des Smart-Home-Lösungsanbieters Athom mit mehr als 170 Marken vernetzt werden können. Darüber hinaus will LG die Weiterentwicklung seines KI-Agenten Furon weiter vorantreiben. Dieser soll die Leistungsfähigkeit generativer KI mit Echtzeit-Raumerkennung und individuellen Nutzungsprofilen, um maßgeschneiderte und reaktionsfähige Nutzererlebnisse zu schaffen.

Partnerschaft mit Microsoft

Weiterhin gab Cho eine strategische Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, die darauf abzielt, KI-basierte integrierte Dienste zu entwickeln.Beide Unternehmen wollen an der Verbesserung von KI-Agenten in Wohnräumen, Fahrzeugen, Hotels und Büros arbeiten. Zudem planen sie, effizientere und nachhaltigere Rechenzentren zu schaffen.

Für William Cho ist KI sowohl die treibende Kraft für transformative Veränderungen sowohl im B2C- als auch im B2B-Sektor. Als Beispiel für letzteres nannte er Smart-Factory-Lösungen, die von KI und Robotik unterstützt werden.

Der Alltag als Messestand

Wie diese Vision unseren gesamten Alltag durchziehen kann, demonstriert auch LGs Messestand auf der CES 2025. Er ist unterteilt in verschiedene Zonen, die den Tagesverlauf eines heutigen Menschen widerspiegeln soll. Dieser Ansatz folge dem Konzept „Space-as-a-Service“.

Folgende Zonen sind aufgebaut:

In der Rise & Shine Zone erleben Besucher den Tagesbeginn mit KI-Lösungen wie Gesichtserkennung und Schlafanalyse für personalisierte Inhalte und Wellness-Insights.

Connect & Cruise zeigt die Zukunft der Mobilität mit KI-gestützter Innenraumerkennung und individuellen Fahrerlebnissen.

Mittags bietet die Work & Create Zone smarte Arbeitsumgebungen, während die Gear up & Game Zone KI-optimiertes Gaming mit IoT-Sensoren präsentiert.

Nachmittags inspiriert die Inspire & Innovate Zone mit kreativen Lösungen, die Räume in Cafés, Kinos oder Rückzugsorte verwandeln.

Abends zeigt die Curate & Elevate Zone luxuriöses Wohnen mit OLED-Displays und smarten Geräten.

Die Nachtzone soll mit kinetischen Medien und multisensorischen Klangerlebnissen faszinieren.

Warum smarte IoT-Ökosysteme auch für die Digital Signage-Industrie zeigte Konkurrent Samsung bereits auf der ISE 2024. Unternehmen erhalten durch IoT Zugang zu hochstandardisierten, schnell skalierbaren Lösungen, die mittels Sensoren und smarten Peripherie-Geräten Steuerungen, wie zum Beispiel die Haustechnik oder DS-Netzwerke, schnell und sicher umsetzen können.