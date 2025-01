Die französische Fährenreederei Brittany Ferries hat auf drei seiner Flaggschiffe, den Fähren Galicia, Salamanca und Santoña, ein umfangreiches Digital Signage-System installiert; hierfür partnerte die Reederei mit dem spanischen Digital Signage-Software-Unternehmen Deneva.

Schrittweise wurden auf den drei Fähren mehr als 200 Player plus Screens installiert. Einerseits umfassen diese konventionelles Digital Signage mit Unternehmens- oder Unterhaltungsinformationen und Menütafeln, die hauptsächlich auf den Betriebssystemen Windows und LG WebOS basieren; anderseits sind wurden auch interaktive Displays von Elo Touch installiert, die eine stärkere Interaktion mit den Fahrgästen und personalisierte Dienstleistungen ermöglichen.

Speziell entwickelte Software

Für das Netzwerk entwickelte Deneva speziell die Lösung Infokiosk. Sie versorgt die Passagiere in Echtzeit mit wichtigen Reiseinformationen, wie zum Beispiel Reiserouten, Ankunftszeiten und die aktuelle Position des Schiffes. Das interaktive System soll die Planung von Aktivitäten an Bord erleichtern und liefert aktuelle Daten über das Wetter am Zielort, lokale Umsteigeverbindungen und Fahrpläne. Außerdem bietet es Zugang zu einem digitalen Magazin mit Artikeln über die besuchten Ziele und die angebotenen Aktivitäten.

Darüber hinaus können die Passagiere über den Infokiosk den Katalog der Bordboutique erkunden, der eine Auswahl an Produkten wie Mode, Kosmetik, Souvenirs und exklusive regionale Artikel enthält. Der Katalog wird zentral über das Deneva-Produktportal verwaltet, sodass aktuelle Informationen über Verfügbarkeit, Preise und Beschreibungen gewährleistet sind.

Ein weiteres Tool ist Accommodation Object, das detaillierte Informationen über Kabinen, einschließlich Echtzeitpreise und Verfügbarkeit, liefert. Die Fahrgäste können unkompliziert Reservierungen vornehmen und die Auswahl auf ihre Bedürfnisse und Vorlieben abstimmen. Alle Infokiosk-Inhalte stehen in einem mehrsprachigen Format zur Verfügung.

Robuste Infrastruktur

Eine der größten Herausforderungen des Projekts war die Zuverlässigkeit des Digital Signage-Netzwerks in der maritimen Umgebung, wo die Konnektivität oft unterbrochen oder nicht verfügbar ist. Deneva achtete darauf, eine besonders robuste technische Infrastruktur aufzubauen, die einen kontinuierlichen Betrieb gewährleistet.

Die dezentrale Architektur von Deneva synchronisiert einen zentralen Server mit lokalen Servern auf jedem Schiff und gewährleistet so die Verfügbarkeit der Inhalte auch bei fehlender Konnektivität. Mit dem Tool Deneva Control kann die Besatzung die Inhalte überwachen und steuern, die Bildschirmhelligkeiten anpassen sowie Sicherheitsvideos übertragen.

Support ist auch dabei

Steven Perrot, Project Development Manager Ports & Onboard Experience bei Brittany Ferries, kommentiert: „Die Integration von Digital Signage auf unseren Schiffen ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Innovationsstrategie. Dank der Zusammenarbeit mit Deneva konnten wir unsere internen Prozesse vereinfachen und unseren Passagieren ein persönlicheres und ansprechenderes Reiseerlebnis bieten. Darüber hinaus hat Deneva mit ihrem umfassenden Fachwissen in diesem Bereich die Herausforderungen der Konnektivität auf See erfolgreich gemeistert und äußerst intuitive Ad-hoc-Lösungen entwickelt, die unseren spezifischen Anforderungen entsprechen.“

Die Zusammenarbeit umfasst auch einen umfassenden Service-Desk-Support, einschließlich Fehlerbehebung, persönlicher Beratung und Schulungen für das Team der Brittany Ferries.