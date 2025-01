Trotz leichtem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Fläche eröffnet Starbucks auch im letzten Quartal netto 377 neue Stores. Insgesamt können Kunden 40,576 Restaurants weltweit finden, 53% davon werden von Starbucks selber betrieben. Sechs von zehn Stores befinden sich in den USA und China – die beiden bei weitem größten Märkte für Starbucks.

Bisher war Starbucks im Vergleich zu anderen QSR-Ketten ziemlich analog. Digitale Menüboards waren über viele Jahre eine Ausnahme. Starbucks orientierte sich an klassischen europäischen Kaffeehäuser ohne Digital Signage. Jetzt also eine Kehrtwende –alle 11.000 Company Stores in den USA werden in den kommenden 18 Monaten mit digitale Menüboards ausgestattet. So vermeldet Starbucks gestern bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen.

Die genau Anzahl an Screens pro Store wurde nicht veröffentlicht, aber üblicherweise setzt Starbucks 2-4 Digital Signage Displays in jedem Store ein. Laut invidis Informationen entschied man sich bei Starbucks nicht für ein Standard CMS von der Stange.