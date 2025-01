Ein neues Jahr steht an und wir begleiten die Digital Signage-Branche wieder mit zahlreichen Networking-Events, Konferenzen und Publikationen. Dieses Jahr haben wir noch mehr auf Lager: Wir werden Executive Retreats auf der ganzen Welt veranstalten, im Rahmen unseres großen München-Summits eine Developers Conference hosten und ein eigenes Jahrbuch für DooH und Retail Media veröffentlichen.

Hier sind unsere Highlights, die Sie unbedingt in Ihren Kalender aufnehmen sollten.

ISE 2025: Digital Signage Summit und Retail Track

Den Kick-off für das Geschäftsjahr 2025 gibt der Digital Signage Summit (DSS) auf der ISE 2025. Die von invidis veranstaltete Konferenz setzt die großen Themen des Jahres auf die Agenda:

Welche AI-Anwendungen die Digital Signage-Welt am meisten beeinflussen, beispielsweise virtuelle Shopping-Assistenten.

Cyber Security – wie man Signage-Netzwerke mit der Wahl des richtigen Betriebssystems, der richtigen Hardware und entsprechenden Drittanwendungen sicherer macht

Managed Services – das Potenzial von Managed Services für Digital Signage, was das Modell für Integratoren heißt und wie man zum Managed-Services-Anbieter wird

E-Paper – die rasante Entwicklung und das Potenzial der Display-Technologie des Jahres 2025

Außerdem wird es auf der diesjährigen ISE nicht nur Konferenzen und Summits geben, sondern auch Content Tracks zu den fünf wichtigsten Trends und Themen der Messe: AI, Audio, Cybersecurity, Sustainability und Retail. Der Retail Track wird von invidis kuratiert und moderiert und von unserer Auswahl der coolsten Stores des Jahres eingeleitet. Unter den 9 Experten-Sessions gibt es auch einen praktischen Guide von invidis zu Digital Signage- und Retail-Technologien auf der ISE.

Hier ein paar Eindrücke vom letztjährigen DSS ISE und Retail Forum:

DSSE 2025: Die erste Developers Conference für Digital Signage

Der große Digital Signage Summit Europe findet dieses Jahr über ganze drei Tage statt, vom 21. bis 23. Mai. Den Startschuss gibt dieses Jahr die Developers Conference, zu der auch ein Hackathon speziell für Digital Signage gehört.

Im Rahmen des gesamten Events launchen wir auch wieder unser großes invidis Jahrbuch 2025, das branchenweit nur als Digital Signage-Bibel bekannt ist.

Neu: Das DooH & Retail Media Jahrbuch

Analog zur rasanten Entwicklung in den Bereichen DooH und Retail Media, haben wir uns entschlossen, den Branchen dieses Jahr ein separates Jahrbuch zu widmen. Das invidis DooH & Retail Media Jahrbuch 2025 wird im Rahmen der Dmexco im September 2025 erscheinen und Messebesucher werden sich die ersten Printeditionen sichern können.

Exklusiv für Digital Signage-Führungskräfte: Executive Lounges

Nach den erfolgreichen beiden Events in Barcelona und Palm Springs im vergangenen Jahr, werden wir unsere Executive Lounges 2025 an noch mehr Orten weltweit veranstalten: in Peking, Bangkok, München, Mumbai, Dubai und den USA.

Alle Events und Termine sind im invidis-Kalender 2025 zu finden: