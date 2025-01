Livesystems kooperiert seit neuestem mit Blue News. Die drittgrößte kommerzielle News-Plattform der Schweiz berichtet täglich in vier Sprachen über wichtige Themen aus Sport, Entertainment und News. Nun wird die Berichterstattung über die höchste Schweizer Fußballliga, die Credit Suisse Super League, auf DooH gebracht – und zwar regional und, wichtig in der Schweiz, sprachlich angepasst.

Dabei zeigen die Livesystems-Screens den Liveticker inklusive Videosequenzen der wichtigsten Szenen des Spiels in der jeweiligen Region. Nach Spielende wird zusätzlich die Tabelle eingeblendet. Die Ausspielung ist zudem sprachlich auf die Region abgestimmt.

„In Lugano werden die Inhalte beispielsweise auf Italienisch ausgestrahlt, in Zürich wiederum auf Deutsch. Wir sind stolz, mit Blue News den Live-Fussball in die digitale Außenwerbung zu integrieren und unseren sportbegeisterten Zuschauern einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten“, erklärt Christian Imhof, COO von Livesystems.

Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport & News bei Blue Entertainment, fügt hinzu: „Mit Livesystems erreichen wir in kürzester Zeit eine bemerkenswerte Reichweite zusätzlich zu unseren bestehenden Blue-News-Lesern. Unser Herz schlägt für den Fußball: Dank der Partnerschaft berichten wir neu ab Spielbeginn während 24 Stunden auch auf den DooH-Screens von Livesystems. Live werden Spielstände, Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie die Tabelle exklusiv auf den digitalen Screens in der jeweiligen Region angezeigt. So können alle mitfiebern, auch wenn sie gerade unterwegs sind.“