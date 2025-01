In enger Zusammenarbeit haben Außenwerber Walldecaux und die Azerion-Tochter Hawk by Azerion eine Neuerung für die DooH-Planung eingeführt: In das User Interface des Planungstools der Hawk DSP wurden mehr als 1.000 Screens von Walldecaux in Deutschland mit Fotos integriert. Durch eine API-Schnittstelle zur SSP Viooh sind die Planungsdaten automatisiert abrufbar und stets auf dem aktuellen Stand – bis auf die Ebene des einzelnen Screens.

Mit der neu eingeführten Funktion können Werbungtreibende schon während der Planung geo-lokalisierte Informationen über sowohl den Standort als auch die Qualität der jeweiligen DooH-Screens abrufen. Dabei bietet die Integration von Fotos aller Screens mehr Transparenz und Planungsgenauigkeit – was sowohl für nationale als auch internationale DooH-Kampagnen wichtig ist. Denn ab sofort sind so auch Sichtbeziehungen zum jeweiligen Screen sowie die Qualität des Umfelds auch für Planungen aus dem Ausland über die Plattform einsehbar.

Björn Wendler, Director Digital bei Walldecaux, erläutert: „Wir sind überzeugt, dass dieses Feature ein wesentlicher Bestandteil für die Zukunft der optimalen Digital-out-of-Home Kampagnenplanung ist. Die Möglichkeit, Werbeträger und ihre jeweilige Umgebung direkt in Hawks DooH-Planner zu visualisieren, bietet unseren Kunden ein deutlich erhöhtes Maß an Planungssicherheit und stellt dabei die Qualität unserer Screens in den Vordergrund. Wir hoffen, dass weitere DSPs dem Beispiel von Hawk folgen, denn die Qualität eines DooH-Portfolios sollte sichtbar sein.“

Boris John, Director Programmatic Consulting DACH bei Hawk, ergänzt: „Unser Planungstool hat die Digital-out-Of-Home Kampagnenplanung für unsere Kunden in den letzten Jahren massiv vereinfacht. Die automatisierte Bereitstellung von Fotos jedes einzelnen Screens durch unseren Partner Wallfecaux ist dabei ein weiterer wichtiger Meilenstein. Gerade im Hinblick auf die steigende Anzahl länderübergreifender DooH-Kampagnen ist diese Entwicklung ein signifikanter Mehrwert und bietet noch mehr Transparenz darüber, in welchem Umfeld die Werbung erscheint.“