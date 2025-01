invidis bringt während der ISE in Barcelona wieder einige der erfolgreichsten Digital Signage-Marktteilnehmer auf die Bühne: Am Mittwoch, dem 5. Februar, findet der Digital Signage Summit (DSS) ISE statt. Die Veranstaltung ist nicht nur ein Intensiv-Briefing für das kommende Geschäftsjahr, sondern auch eine unschätzbare Möglichkeit zum brancheninternen Netzwerken. Die Speaker und Themen sind wie jedes Jahr sorgfältig von invidis ausgewählt, um den Teilnehmern für ihre wertvolle Messezeit ein exklusives Programm zu bieten.

Im Anschluss findet nach der Premiere vergangenes Jahr auch dieses Mal wieder der Retail Track mit invidis statt, wo es dann ganz spezifisch um Digital Signage im Einzelhandel geht. Hierzu bald mehr!

Tickets & Preise für DSS und Retail Track Der reguläre Ticketpreis für die DSS-Konferenz beträgt 440€. Bis einschließlich 17. Dezember gibt es noch Early-Bird-Tickets mit 30% Prozent Rabatt. Wer im Anschluss den Retail Track, ebenfalls mit invidis, besuchen will, kann sich einen Day Pass für 440€ sichern, der für beide Events gilt. Auch für den Day Pass gibt es jetzt noch Early-Bird-Rabatt. Die Tickets lassen sich auf der ISE-Website nach der ersten Registrierung dem Warenkorb hinzufügen.

Das Programm des DSS ISE 2025 dreht sich um die primären Disruptoren, die Rollen und Regeln von Digital Signage auf den Kopf stellen: AI, Cyber Security, Managed Services und Sustainability. Hier das gesamte Programm:

10:30 invidis Keynote „Managing Signage: Breaking the Rules of Digital Signage“

Florian Rotberg, Managing Director – invidis

Stefan Schieker, Partner – invidis

In der Digital Signage-Branche verlagern sich die Machtverhältnisse in mehreren Bereichen: von Hardware zu Software, von unbefristeten Lizenzen zu Abonnements und von Silos zu Plattformen. Diese Rollenverschiebungen gehen Hand in Hand mit der wachsenden Bedeutung von Digital Signage als geschäftskritisches Tool, das nicht mehr nur „nice to have“ ist.

11:20 Präsentation „The Next Frontier – Digital Humans and Generative AI in Retail Digital Signage“

Ivan Lau, Co-Founder and CEO – Pantheon Lab Limited

Ivan Lau demonstriert den DSS-Gästen echte Beispiele von GenAI-Applikationen wie virtuelle Einkaufsassistenten, personalisierte Produktempfehlungen und interaktive Markenbotschafter.

11:40 Panel-Diskussion „Prompting Signage – How AI is disrupting Digital Signage“

Christina Tse, Co-Founder und Advisor – Pantheon Lab Limited

Craig Francis, Digital Signage Partner Manager – Google ChromeOS

George Pappas, CEO – i5LED

Stefan Schieker, Partner – invidis

12:00 Experten-Talk „ISE Highlights through a Digital Signage Lense“

Florian Rotberg, Managing Director – invidis

Stefan Schieker, Partner – invidis

Dave Haynes, Publisher/Editor – SixteenNine

Zusammen mit Dave Haynes, Herausgeber von Sixteen-Nine, unterhalten sich Florian Rotberg und Stefan Schieker über die Digital Signage-Highlights der ISE 2025.

12:20 Panel-Diskussion „Cyber-Security – Navigating cyber security risks in digital signage“

Jason Cremins, Founder and CEO – Signagelive

Jeff Hastings, Chief Technology Officer – Brightsign

Christopher Timmins, Director of Marketing & Partnerships – Intel Corporation

Florian Rotberg, Managing Director – invidis

Im Cyber-Security-Panel diskutieren die Experten wie Betriebssysteme, Hardware und Drittanbieter-Tools es Integratoren ermöglichen, sichere Lösungen zu entwickeln und einzusetzen.

12:40 Panel-Diskussion „Workplace meets future – Digital Signage and Effective Workplace Strategies“

Joe Giebel, Senior Vice President Digital Signage – Poppulo, formerly Four Winds Interactive

Thomas Philippart de Foy, Chief Innovation Officer – Appspace

Ankur Ahlowalia, CEO – Korbyt

Johannes Tröger, Senior Vice President – Ameria

Stefan Schieker, Partner – invidis

Die drei weltweit tätigen Digital Signage-Anbieter Appspace, Korbyt und Poppulo konzentrieren sich alle auf Workplace Experience Platforms (WEX), die Mitarbeiter überall im Office oder am Remote-Arbeitsplatz begleiten. Das Workplace-Panel erörtert, wie Digital Signage hier mobile Lösungen ergänzen kann, wo die Herausforderungen von WEX-Plattformen liegen und welche Rolle Screens in öffentlichen Räumen spielen.

13:00 Panel-Diskussion: „Managing Signage: Is Digital Signage ready for Managed Services?“

Stan Richter, CEO – SignageOS

Francis Williams, Technical and Commercial Director (Media) EMEA – Diversified

Kris Hogg, Head of Global Accounts – Samsung Electronics

Stefan Schieker, Partner – invidis

Experten entlang der Digital Signage-Wertschöpfungskette diskutieren über das Potenzial von Managed Services für Digital Signage, die Rolle von Integratoren und was es braucht, um ein Managed Service Provider zu werden.

13:20 Globales Panel „The State of the Global Digital Signage Industry“

Sanket Rambhia, Director – Xtreme Media

Mohannad Mousa, Head of Projects – Maktabitech

Dave Haynes, Publisher/Editor – Sixteen-Nine

Bradley Hanrahan, Business Development – Global Alliances – Sony

Stefan Schieker, Partner – invidis

Der Global Roundtable bringt Digital Signage-Akteure aus der ganzen Welt zusammen. Diskutiert werden Trends und Treiber in Nord- und Südamerika, APAC, dem Nahen Osten und Europa. Ein großes Thema wird sein, wie globale Deals die Branche prägen und die Anforderungen an die Digital Signage-Delivery verändern.

13:40 E-Paper-Panel

Ian French, CTO (Taiwan) – E Ink

Magdalena Bogatinovska, Sales and Marketing Project Manager – Visionect

Martin Lienau, Product Manager Large Format Displays – Sharp/NEC

Dmitry Rizol, Senior Sales Engineer – Samsung Electronics

Florian Rotberg, Managing Director – invidis

E-Paper ist für uns die Display-Technologie des Jahres – extrem energiesparend, kontrastreich, aber nicht bewegtbildfähig. Ihr Potenzial ist riesig, Kunden beginnen sie zu lieben und die Besucher der ISE 2025 werden E-Paper überall auf dem Messegelände finden. Im Panel wollen einen Ausblick auf die E-Paper-Displays der Zukunft geben.

14:00 Wrap-up

Hier geht es zur Registrierung!