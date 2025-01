In Düsseldorf gibt es seit Ende 2024 eine neue DooH-Wall. Aber im Gegensatz zu allen anderen, die 2024 in der Stadt hinzukamen, ist diese eine technologische Besonderheit: Das 70 Quadratmeter große Exemplar entlang des Nördlichen Zubringers, einer hochfrequentierten Einfallsstraße, besteht aus der ultraleichten P8-Folie des Karlsruher Unternehmens Lightntec.

Die LED-Folien von Lightntec sind im Wesentlichen reguläre SMD-LEDs, die auf ein flexibles Substrat aufgebracht werden und dann mit einer Textilplane verbunden und an einem Bannerrahmen befestigt werden. Die P8-Folie ist das neueste Produkt. Sie kommt auf einen Pixelpitch von 8 Millimetern und eine Helligkeit von 5.800 Nits.

In Düsseldorf konnte man mit dieser Technologie ein Riesenposter an der Fassade digital umrüsten. Eine AI-Technologie, die wahrscheinlich auf Kamerasensoren basiert, überwacht den Verkehr auf der unterliegenden Straße. Anstelle den Content einfach im Loop durchlaufen zu lassen, sollen die Bilder hier nur wechseln, wenn der Verkehr still steht. Möglich, dass man durch diesen kleinen Beitrag zur Straßensicherheit einfacher eine Genehmigung für die LED erhielt.

Projektentwickler war das Unternehmen Ströhleinconsult/ The Real Team, das unter anderem an den DooH-Vertikalgärten in Düsseldorf und Berlin beteiligt war. Die LED ging mit einer Werbung von Vodafone kurz vor Weihnachten live.