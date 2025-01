Das erste farbige 75“ ePaper Display basierend auf E Ink-Technologie wir heute auf dem NRF in New York City präsentiert. Auch Agile Display zeigte einen ersten Prototypen. Die große Premiere mit namhaften Digital Signage Herstellern erfolgt in drei Wochen auf der ISE 2025 in Barcelona. Auch wenn es sich noch Engineering Samples mit Beta-Firmware handelt, großformatige ePaper sind nun machbar,

invidis konnte 2024 in China die noch in Bau befindlichen neuen Produktionsstätten von E Ink besichtigen. Imposant wie der taiwanische Marktführer von ESL über EBook Reader auf Large Format hochskaliert.

E Ink CTO zu Gast auf der DSS ISE

Besonders interessant wird es am Mittwoch 05. Februar auf der ISE. Invidis hat E Ink CTO Ian French zum DSS ISE Fireplace Talk auf der Bühne und gemeinsam in einer Panel-Diskussion mit Displayherstellern. Zur Diskussion stehen Themen wo steht die Technologie heute, was ist zukünftig technisch zu erwarten und wie werden sich die Preise entwickeln.

Mittelfristig ist es das Ziel die Kosten von E Paper Display auf den Faktor 1,5 – 2 im Vergleich zu herkömmlichen LCDs zu bringen.