Magenta will mit der Verbindung zweier Plakatflächen ein Zeichen setzen: Gemeinsam mit dem Außenwerber Epamedia der Mobilfunkanbieter die Österreich-Kampagne „Uns verbindet mehr als uns trennt“. Die Werbebotschaft dahinter – Distanzen über das Magenta-Netz überwinden – wird symbolhaft in den zwei verbundenen OoH-Flächen dargestellt. Eine Version der Doppelplakate setzte Epamedia jeweils in Graz, St. Pölten und Klagenfurt um.

Die OoH-Aktion ist Teil einer Cross-Media-Kampagne, zu der auch der TV-Spot von Magenta unter dem gleichen Motto gehört. Außenwerbung soll die anderen Medien ergänzen, um die Präsenz im öffentlichen Raum und die Botschafte wirkungsvoll an eine breite Zielgruppe heranführen.