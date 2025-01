Im vergangenen Jahr rüstete Vusion im Rahmen eines Piloten 500 Walmart Supermärkte mit ESL und Cloud-Infrastruktur aus. Bis Ende 2026 sollen es 2.300 Stores und somit die Hälfte des amerikanischen Filialnetz von Walmart werden.

Der Pilot läuft offensichtlich sehr erfolgreich, denn kurz vor Weihnachten beauftragte Walmart den französischen ESL-Hersteller damit, alle 4.600 US-Stores mit ESLs auszurüsten. Der Auftrag hat einen Wert von rund einer Milliarde Euro.

Die von Vusion Group entwickelten Edgesense- und Vusion-Cloud-Lösungen wurden in Walmart-Filialen integriert, um den Mitarbeitern eine höhere Produktivität, eine einfachere Lagerauffüllung und eine schnellere Online-Auftragskommissionierung zu ermöglichen. Nach der erfolgreichen Einführung des Programms in fast 500 Filialen beschleunigt Walmart U.S. nun das Tempo der Filialinstallationen und ist bereit, diese Vorteile in allen Filialen einzusetzen.