Goldbach Austria erweitert sein eigenes DooH-Netz um drei Standorte in Burger-King-Filialen. Dabei handelt es sich um den Burger King in der Ungargasse 66 in Wien, den in der Favoritenstraße 109 in Wien und einen Burger King in Innsbruck.

Die Partnerschaft mit Burger King ist laut Goldbach langfristig ausgerichtet, um an stark frequentierten und verkehrsgünstigen Standorten präsent zu sein.

Mit dem Standort in Innsbruck verfügt man bei Goldbach Austria nun über eine erste Vermarktungsfläche in der Tiroler Landeshauptstadt. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Entwicklung unseres DooH-Netzwerks. Die Erweiterung in Richtung Westösterreich ist ein wichtiger strategischer Schritt. Neben Innsbruck sind etwa auch in Salzburg neue Projekte in der Pipeline“, sagt Philipp Hengl, Head of Product & Partner Management DooH bei Goldbach Austria.

101 Standorte im eigenen Netzwerk

Durch die drei neuen Standorte knackt Goldbach nun die 100: Das eigene Netzwerk umfasst nun genau 101 Standorte mit insgesamt 130 Screens. Diese generieren insgesamt eine Reichweite von circa 15 Millionen Bruttokontakten innerhalb von zwei Wochen sind alle programmatisch buchbar.

In Zusammenarbeit mit 35 Portfoliopartnern umfasst das gesamte Goldbach-Austria-DooH-Netz mehr als 9.200 Screens an mehr als 1.300 Standorten und kommt auf eine Reichweite von 332 Millionen Bruttokontakten in zwei Wochen.