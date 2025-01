M-Cube präsentiert M-Lab: einen AI-gestützten Musikkatalog für Retailer, der maßgeschneiderte Playlists bietet, um eine konsistente Atmosphäre zu schaffen und die Kundenbindung zu stärken.

M-Cube entwickelte mit M-Lab einen AI-gestützten Musikkatalog für Retailer. Alle Musikstücke in M-Lab entstehen durch einen AI-gestützten Prozess, der eine hohe Anpassungsfähigkeit ermöglichen soll. Der Katalog bietet maßgeschneiderte Playlists, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Zielmärkte abgestimmt sind. Durch den AI-Prozess gehören alle Musikstücke exklusiv M-Cube, was Retailern volle Transparenz und Kostenkontrolle bieten soll.

Das Angebot soll das bestehende Instore-Radio-Angebot, mit dem M-Cube vor allem Retailer aus dem Luxussegment versorgt, ergänzen und eine zusätzliche Option für Händler bieten. Ziel ist es, mit den maßgeschneiderten Playlists eine konsistente Atmosphäre im Store zu schaffen, die die emotionale Bindung mit den Kunden erhöht. Die Playlists in M-Lab werden laut M-Cube regelmäßig aktualisiert und enthalten keine expliziten Inhalte.

Mike Sponza, M-Cube Mitbegründer und Group Music & Licensing Director, sagt: „M-Cube hat in den letzten 25 Jahren maßgeschneiderte Klangerlebnisse für alle Arten von Einzelhandelsumgebungen geschaffen und bündelt nun sein umfangreiches musikalisches Wissen für führende Marken in den Bereichen Mode, Luxus, Automobil und Großhandel. Gepaart mit Forschungsergebnissen in den Bereichen Klangpsychologie, Erlebnismarketing und Fachwissen im Urheberrecht ist M-Lab ein unverzichtbares Werkzeug für alle Einzelhändler, das ihnen bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen hilft.“