Intuiface-CEO Vincent Encontre verabschiedet sich nach 18 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Intuiface, bekannt als No-Code-Pionier im Digital Signage-Bereich, verliert damit einen erfahrenen Visionär, der das Unternehmen maßgeblich geprägt hat. Vincent Encontres Nachfolger ist Mathieu Yerle. Der kommt zwar nicht aus der Signage-Branche selbst, jedoch von einem artenverwandten Software-Anbieter: Chyron, der auf Grafik- und Newsticker-Einblendungen fürs Live-Fernsehen spezialisiert ist.

„Ich freue mich darauf, auf dem starken Fundament aufzubauen, das Jacques und Vincent gelegt haben, und eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn wir gemeinsam die Zukunft interaktiver digitaler Erlebnisse gestalten“, sagt Mathieu Yerle. „Ich glaube, dass ich wertvolle Einblicke und Erfahrungen mitbringe, die die Mission von Intuiface ergänzen. Dieser Hintergrund wird uns dabei helfen, die Grenzen des Möglichen weiter zu verschieben, wenn es darum geht, das Publikum über unsere No-Code-Plattform mit physischen Räumen zu verbinden.“

Vom französischen Start-up zum globalen SaaS-Anbieter

Vincent Encontre trat 2006 in das damals noch als Intuilab bekannte Unternehmen ein und führte es gemeinsam mit Jacques Soumeillan zu einem internationalen SaaS-Anbieter. Die beiden haben Intuiface als führenden Anbieter für interaktive Digital Signage-Lösungen etabliert. Besonders auf den DSS-Konferenzen von invidis hat Encontre immer wieder seine Visionen zu No-Code-Technologien und Headless CMS geteilt und die Branche entscheidend beeinflusst.

Mathieu Yerle übernimmt zur ISE 2025

Obwohl Vincent Encontre offiziell in den Ruhestand tritt, will er sich noch nicht endgültig von der Branche verabschieden. Nach der Übergabe an Mathieu Yerle plant er, weiterhin als Mitglied des Intuiface-Board sowie in beratenden Funktionen tätig zu sein. Zur ISE 2025 übernimmt Mathieu Yerle bereits die Zügel und will dort unter anderem den Digital Signage Summit besuchen.