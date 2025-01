Intuiface-Präsident Jaques Soumeillan geht in den Ruhestand

Nach sieben Jahren intensiver Zusammenarbeit verabschiedet sich Jacques Soumeillan gemeinsam mit Vincent Encontre aus seiner Führungsposition beim Software-Unternehmen Intuiface und tritt wie sein Kollege in den Ruhestand. Jacques Soumeillan war seit 2017 als Präsident an der Seite von CEO Vincent Encontre und CMO Geoffrey Bessin tätig und hat wesentlich zur Transformation des Unternehmens in einen globalen SaaS-Anbieter beigetragen. Intuiface gilt heute als führende Plattform für interaktive Digital-Signage-Anwendungen.

Für Jacques Soumeillan markiert Intuiface das Ende einer beeindruckenden Karriere. Als Gründer und CEO von Cameleon Software, einem Anbieter von CPQ-Lösungen, baute er über 26 Jahre ein börsennotiertes Unternehmen auf und leitete dessen Übernahme durch Pros Inc. Zudem engagierte er sich über 14 Jahre im Vorstand von Digital 113, einem Cluster digitaler Unternehmen in der Region Okzitanien.

Trotz des Rückzugs aus der operativen Leitung bleiben Jaques Soumeillan und Vincent Encontre Intuiface verbunden: Beide werden weiterhin als Vorstandsmitglieder tätig sein und das Unternehmen in strategischen Fragen unterstützen.