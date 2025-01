BenQ präsentiert auf der ISE 2025 in Barcelona neue digitale Lösungen für Digital Signage, immersive Shows und Klassenzimmer. Am Stand 3T800 in Halle 3 werden Projektionstechnologien sowie interaktive Displays und Präsentationssysteme zu sehen sein. Zu den Highlights gehören die LU960ST2-Projektoren für immersive Räume sowie der Simulationsprojektor LK835ST mit 4K UHD-Auflösung und 4.000 Ansi-Lumen.

Für den Bildungs- und Unternehmensbereich zeigt BenQ das interaktive Display RP7504 mit Google EDLA-Zertifizierung und Classroom-Care-Technologie, die Gesundheit und Wohlbefinden im Klassenzimmer fördern soll. Ergänzt wird das Portfolio durch die AI-Smart-Kamera DV01K, die automatische Bildausrichtung, Sprachverfolgung und Geräuschunterdrückung für optimierte Kommunikation bietet. Zudem werden die Instashow-Präsentationssysteme VS10, VS20, WDC10 und WDC10C vorgestellt, die kabellose hybride Zusammenarbeit ohne zusätzliche Software ermöglichen sollen.

Neue Signage-Displays mit Pantone-Farben

Ein weiteres Highlight sind laut BenQ die neuen Digital Signage-Displays der SH04- und SL04-Serien. Diese Pantone- und Pantone-Skintone validierten sowie Google EDLA zertifizierten Displays sollen hohe Farbgenauigkeit mit vielseitigen Anzeigemodi kombinieren, wie M-Book, Codierung und E-Paper. Sie sind speziell für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, Unternehmen und kreativen Arbeitsumgebungen konzipiert.