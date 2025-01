Brightsign verkündet kurz vor der ISE 2025 eine weitere Neuerung nach seiner Kooperation mit LG: Der Mediaplayer-Hersteller führt für seine neueren Geräte eine 5-Jahres-Garantie ein. Alle Player der Serie 5, die nach 1. Januar 2025 gekauft wurden oder werden, sind bei dieser Erweiterung mit einbegriffen.

Die meisten Hersteller von Mediaplayern oder Displays bieten eine 3-Jahres-Garantie, die sich um 2 Jahre erweitern lässt. Mit 5 Jahren pauschal ist Brightsign zumindest am Mediaplayer-Markt ein First Mover und will die User damit von der Langlebigkeit seiner Geräte überzeugen.

Die Garantierweiterung folgt auf eine ganze Reihe weiterer Ankündigungen: Auf der ISE stellt Brightsign seine Zusammenarbeit mit LG vor. Mit dem koreanischen Displayhersteller hatte man rund 3 Jahre daran gearbeitet, das Brightsign-Betriebssystem auf LG-Displays via SoC zu bringen. Diese Zusammenarbeit mündete in UV5N-E-Serie von LG, die auf der ISE zum ersten Mal gezeigt wird.

Außerdem gab es dieses Jahr ein paar Upgrades bei den Playern selbst: Die XC5-Player gibt es jetzt nicht nur mit proprietärem Betriebssystem, sondern auch mit Windows 1o und Windows 11. Um die Player fit für AI-Anwendungen zu machen setzt Brightsign auf eine NPU, einer Neural Processor Unit, die für mehr Power die CPU ergänzt.

„Zuverlässiger, sicherer und wertvoller. Dies ist die treibende Kraft hinter unserer Verpflichtung gegenüber Kunden, Partnern und Verbrauchern für das kommende Jahr“, sagte Brightsign-CEO Steve Durkee „Der Markt hat gefragt, und wir haben geliefert. Erweiterte Partnerschaften, mehr Integrationen, erweiterte Garantien, SOC2-Konformität – und das alles bei gleichzeitiger Nutzung der Leistung von NPUs, um KI-Erlebnisse zu ermöglichen.“

Brightsign wird auf der ISE vom 4. bis 7. Februar 2025 am Stand 4S300, gleich am Eingang der Halle 4, ausstellen.