Das neueste Feature im Digital Signage-CMS Deneva ist vor allem für Museen interessant: Mit Audiocast lässt sich der Ton von Digital Signage-Inhalten auch auf Smartphones empfangen. Dazu scannt man einen QR-Code und kann die Tonspur dann synchronisiert abspielen. Das CMS unterstützt verschiedene Audiosprachen, wenn der User diese entsprechend einrichtet.

Deneva stellt das Feature auf der ISE 2025 vor, vom 4. bis zum 6. Februar in der Fira Gran Via Barcelona. Laut dem Software-Anbieter ist es für den Einsatz in sämtlichen öffentlichen Bereiche vorgesehen, wie in Schaufenstern, Stores, auf Messen und Events. Mit dem Audiostreaming soll die Barrierefreiheit von Digital Signage-Systemen, insbesondere für sehbehinderte Menschen, verbessert werden.

Deneva stellt auf der ISE in der Digital Signage-Halle am Stand 4G100 aus.