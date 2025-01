Zum vierten Mal kommt die ISE nach Barcelona. Über die Jahre ist die größte ProAV-Messe mit dem Standort verschmolzen und hat sich inzwischen auf acht Hallen mit zahlreichen Spezialzonen ausgedehnt. Dieses Jahr kommt wieder neue Ausstellungsfläche und auch innerhalb der Hallen wurde etwas umgeräumt. Hier alles Wichtige zum Messegelände, den Hallen, der Anreise und den Öffnungszeiten.

Welche Hallen gibt es?

Halle 1: Unified Communication (UC) & Education Tech

Unified Communication (UC) & Education Tech Halle 2: Unified Communication (UC) & Education Tech/ Residential & Smart Building

Unified Communication (UC) & Education Tech/ Residential & Smart Building Halle 3: Multi-Technology

Multi-Technology Halle 4: Digital Signage & DooH/ AV Broadcast

Digital Signage & DooH/ AV Broadcast Halle 5: Multi-Technology

Multi-Technology Halle 6: Lighting & Staging

Lighting & Staging Halle 7: Audio

Audio Halle 8.0: (Erdgeschoss): Audio Demo Rooms

(Erdgeschoss): Audio Demo Rooms Halle 8.1: Multi-Technology

Was gibt es 2025 Neues in den Hallen?

Einige Bereiche sind gewachsen, andere umgezogen und wieder andere kommen neu dazu: In Halle 1, wo vergangenes Jahr der Bereich Lighting & Staging angesiedelt war, hat sich jetzt UC & Education Tech weiter ausgedehnt. Lighting & Staging wandert dafür in Halle 6.

Für die Digital Signage-Branche sind das gute Nachrichten: Sie wandert von Halle 6 in die zentralere Halle 4 und damit näher an die beiden Haupteingänge – Süd und Ost.

Ganz neu ist dieses Jahr die Halle 8.1. Hier sind neben Ausstellern aus verschiedenen Bereichen auch vier Spezialzonen aufgebaut:

Discovery Zone – Start-ups und Erstaussteller

– Start-ups und Erstaussteller Robotics and Drone Arena – die Welt der Robotik und Drohnentechnologie

– die Welt der Robotik und Drohnentechnologie E-Sports Arena – die neuesten E-Sports-Technologien

– die neuesten E-Sports-Technologien Avixa TV Studio – Livestreams, Interviews und Workshops

Wann hat die Messe geöffnet?

Die ISE ist zu diesen Zeiten vollständig geöffnet:

Dienstag, 4. Februar, bis Donnerstag, 6. Februar: 10:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 7. Februar: 10:00 – 16:00 Uhr

Ausnahmen: Die Hallen 1, 2, 3, 8.0 und der Gang im Obergeschoss öffnen täglich ab 09:00 Uhr

Wo bekomme ich mein Badge?

Wer sich für die ISE 2025 registriert, erhält eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zum Badge im PDF-Format. Die ISE rät, das Badge ausgedruckt mitzunehmen. Notfalls gibt es einen Badge Printing Service an den Eingangsbereichen sowie auch direkt am Flughafen.

Wo liegt die Fira Gran Via Barcelona?

Das Messegelände der Fira Gran Via liegt südwestlich von Barcelona. Offiziell ist das Gelände in L’Hospitalet del Llobregat angesiedelt, der zweitgrößten Stadt Kataloniens. Barcelona selbst ist 3 Kilometer entfernt, vom Flughafen El Prat International Airport sind es 20 Minuten mit dem Taxi.

Adresse der Fira Gran Via Gran Vía Venue

Av. Joan Carles I, 64

08908, L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Spain

Eingänge & Anreise

Für die ISE öffnet die Fira drei Eingänge: Den Südeingang bei Halle 1, den Osteingang bei Halle 3 und den Nordeingang bei Halle 8.1. Mit der Registrierung erhält man ein Metroticket, das für vier Tage ab der ersten Fahrt gültig ist.

Reist man mit der Metro an, kommen drei verschiedene Haltestellen in Frage:

Mit L9: FIRA am Südeingang, EUROPA | FIRA am Osteingang

Mit L10: FOC am Nordeingang

Die ISE bietet kostenlose Shuttlebusse an, die zwischen dem Messegelände und der Plaça Espanya verkehren sowie zwischen dem Nord- und Südeingang:

von 09:00 bis 12:00 Uhr von der Plaça Espanya zum Nordeingang

von 16.00 bis 20.00 Uhr (am Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr) vom Nord- und Südeingang zurück zur Plaça Espanya

von Dienstag bis Donnerstag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr zwischen Nord- und Südeingang