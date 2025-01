Die Entwicklung des ProAV-Nachwuchses liegt nicht nur der ISE und den beiden Trägerverbänden Avixa und Cedia am Herzen, sondern auch vielen Unternehmen der Branche. Mit PPDS und Hikvision unterstützen zwei große ISE-Aussteller den Hackathon, der mit Pre-Challenges bereits vor Weihnachten begann und während der ISE mit einer 48h-Stunden Live-Challenge in den Messehallen endet.

Teilnehmende Studenten sollen IoT-Konzepte für Fashionstores, neue nachhaltige Digitalkonzepte für Stadion-Lounges und eine Cybersecurity-Risk-Analyse für eine Konzerthalle entwickeln. Bewertet werden sie unter anderem in den Kategorien Team, Innovation, Value Proposition, Umsetzbarkeit und Wirkung. Die Sieger werden am Freitag, dem Abschlusstag der ISE, gekürt.

Digital Signage-Hackathon zur DSS Europe

Im Vorlauf zur DSS Europe 2025, vom 21. bis zum 23. Mai in München, veranstaltet invidis einen weiteren Hackathon – speziell für Digital Signage-Herausforderungen. Der Wettbewerb richtet sich an Technical-Design-Teams europäischer Digital Signage-Integratoren. Zu gewinnen gibt es allerdings etwas Handfestes und somit viel mehr als Ehre und Ruhm. Die Details dazu sowie zu den Bewerbungsanforderungen veröffentlicht werden wir im Rahmen der ISE und natürlich auf allen invidis-Kanälen veröffentlichen.