Kramer integriert bei seinem ISE-Auftritt nächste Woche in Barcelona erstmals Teile des AVoIP-Portfolios von Zeevee, den Kramer vergangenen August übernahm. So werden am Stand 3D300 Technologien zu sehen sein wie Software Defined Video over Ethernet (SDVoE), JPEG2000-konvertierte Videodistribution und H.264/H.265-Videocodierung.

Panta Rhei ein Jahr nach dem Launch

Im Mittelpunkt steht Kramers selbst entwickelte Panta Rhei Plattform, eine zentrale Lösung für die Einrichtung, Verwaltung, Überwachung und Analyse von AV-Systemen. Die Plattform, die auf der ISE 2024 gelauncht wurde, ist mit Geräten von Kramer und anderen Herstellern kompatibel und unterstützt die AV/IT-Konvergenz.

Im Bereich UCC präsentiert Kramer vollständige Raumlösungen, unterstützt durch Technologien des im Juni übernommenen Integrators Ashton Bentley. Das Portfolio umfasst unter anderem Lösungen für Microsoft Teams Rooms (MTR).

Signalmanagement mit 8×8 Matrix-Switcher

Das AV Signal Management (AVSM)-Portfolio beinhaltet USB-C-Angebote und Geräte der Serie 3. Zu den Highlights zählen laut Kramer die 8×8 All-In-One Matrix und der 8×1 Presentation Switcher für zuverlässige Signalübertragung mit benutzerfreundlicher Bedienung. Das Portfolio soll unterschiedliche Anforderungen adressieren, von kleinen Besprechungsräumen bis hin zu komplexeren Installationen.

Neue PoE-Dante-Lautsprecher

Im Bereich Audio führt eine neue Linie von Premium-Lautsprechern ein, die PoE-betriebene Dante-Lautsprecher und weitere Modelle für professionelle Anwendungen umfasst. Die neuen Lautsprecher sollen sich nahtlos in vernetzte AV-Systeme integrieren und Installationskomplexität und Verkabelungsaufwand reduzieren. Ergänzend zu jedem PoE-Modell gibt es ein passives Modell mit gleichem Design und Klangprofil, sodass Systemintegratoren sie flexibel kombinieren können.

Die neue Lautsprecherserie wird am ISE-Stand mit Live-Demonstrationen vorgestellt. Produktmuster und Buchungen sind ab Q1 2025 möglich, die Auslieferung beginnt im zweiten Quartal 2025.