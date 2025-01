Die ISE kooperiert zum vierten Mal mit dem Lichtkunstfestival Llum BCN. Messebesucher sollen am 6. Februar einen Vorgeschmack bekommen: Am 6. Februar um 18:30 wird auf dem Messegelände die Show „A Tiny Bead of Pure Life“ der Französin Alice Labourel gezeigt. Die 15-minütige Animation wird auf dem transparenten Muxwave-LED am Südeingang der Fira de Barcelona Gran Vía laufen. Die Animation ist von Virginia Woolfs Novelle „The Death of the Moth“ inspiriert und thematisiert die Bedeutung kleiner Lebensformen.

Das eigentliche Festival findet dann eine Woche später, vom 7. bis 9. Februar 2025 im Stadtteil Poblenou statt. Es wird von der Stadtverwaltung Barcelona organisiert und präsentiert Werke von 15 professionellen Künstlern sowie 17 Universitäten. Die Werke verwandeln die Straßen, Plätze, Gebäude und Parks in Kunstwerke, meist durch statischen Projektionen oder Porjection-Mapping-Shows. In diesem Jahr dabei ist unter anderem der Fotograf und Konzeptkünstler Joan Fontcuberta, der Filmregisseur und Drehbuchautor Isaki Lacuesta und die Bühnenbildnerin, Lichtkünstlerin und Gestalterin Laura Clos „Closca“.

Freier ISE-Eintritt mit invidis Als invidis-Leser bekommen Sie ein Gratis-Ticket für die Ausstellungsfläche der ISE 2025. Einfach den Code ISE2025invidis bei der Registrierung verwenden.

Mike Blackman, Geschäftsführer der ISE, beschreibt das Festival als eine Brücke, die Kunst- und AV-Communities miteinander verbindet und Barcelona „die Verbindung zwischen der ISE und Barcelonas pulsierender Kulturszene vertieft“. Maria Güell Ordis, Art Director von Llum, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, die urbane Landschaft in eine leuchtende Leinwand künstlerischer Kreativität und technischer und audiovisueller Innovation zu verwandeln, die das Publikum sowohl erfreut als auch herausfordert.“

Die Highlights vom Llum Festival 2024 sind in diesem Video zu sehen: