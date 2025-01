TD Synnex Maverick bringt auf die ISE 2024 wieder seinen Skihütten-Stand mit Après-Ski-Bar zurück. Dieses Jahr aber neu dabei: eine virtuelle Bergfahrt. Der Distributor entwickelte die Experience zusammen mit Arcstream. „Elevate“ simuliert eine Gondelfahrt mittels neuer Collaboration- und Digital Signage-Technologien aus dem Maverick-Portfolio. Die Experience dauert 10 Minuten, wer teilnehmen will kann sich online einen Slot reservieren.

Maverick wird am ISE-Stand außerdem verschiedene Networking-Events veranstalten, unter anderem mit den Partnern Microsoft, Google Meet, ChromeOS und Zoom. Der Stand trägt die Nummer 3R500 und ist am gewohnten Ort in Halle 3 zu finden.