Nexmosphere ist bekannt als Pionier im Bereich Sensoren für Digital Signage-Anwendungen. Das Unternehmen entwickelte eine Sensorplattform mit mehr als 25 verschiedenen Sensorlösungen für interaktive Installationen – einschließlich Lidar-Sensoren, RFID- und Anwesenheitssensoren.

Nun hat Nexmosphere für die kommende ISE wieder eine Pionierlösung angekündigt, diesmal aus dem Bereich Energieverbrauch und Green Signage unter dem Motto „Enlighten the Dark Side of Signage“: Neo ist ein Power Management Device, das den Stromverbrauch aller Komponenten in einer Digital Signage-Installation messen und steuern kann. Das ermöglicht ein Management mit erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten.

Hinzu kommen weitere Kontrollmechanismen wie das Ausfallzeiten-Management. Auch ein automatisches Abschalten, zum Beispiel über Nacht, kann eingestellt werden. „Diese Probleme bleiben aufgrund ihrer Komplexität oft unbehandelt. Neo vereinfacht den Prozess und bietet präzise Messungen und Kontrolle, ohne die Einrichtung zu verkomplizieren“, erklärt Hubert Van Doorne, CEO von Nexmosphere.

Plug-and-Play-Integration

Dabei handelt es sich bei Neo um ein Device in der Größe eines Mediaplayers, an den bis zu vier AC-Geräte wie Displays und Player angeschlossen werden können. Von jedem Gerät lässt sich individuell der Energieverbrauch messen.

Neo kann über USB an einen Digital Signage-Player angeschlossen werden, für die eigenständige Nutzung konfiguriert oder über UTP oder Wifi an ein Netzwerk angeschlossen werden. Vorgefertigte Online-Dashboards bieten Informationen und Entscheidungshilfen. Nexmosphere stellt allen Neo-Benutzern ein kostenloses Basis-Dashboard zur Verfügung. Für erweiterte Funktionen und umfassende Protokollierungsmöglichkeiten sind erweiterte Pakete erhältlich.

Wie bei den Sensoren setzt Nexmosphere auch bei Neo an eine möglichst nahtlose Plug-and-Play-Integration in Digital Signage-Installationen – unter anderem durch eine serienbasierte API. Dadurch sollen zusätzliche Entwicklungs- und Schulungsmaßnahmen auf Seiten der Integratoren entfallen. Zudem hat Nexmopshere zahlreiche strategische Partnerschaften mit CMS- und Hardware-Anbietern geschlossen, die die Kommunikationsprotokolle von Nexmosphere unterstützen. Eine Auflistung der Partnerschaften findet sich auf der Nexmosphere-Website.

Erste Serienauslieferung in Q2 2025

Für Hubert van Doorne sind, nach vielen Gesprächen mit Integratoren, die konkreten Projektmaßnahmen mit Neo vielfältig. Neben der Messung und dem Reporting des Energieverbrauchs, zum Beispiel für die Stakeholder, erleichtert Neo auch den Abgleich mit den Energiebudgets der Projekte. Zudem können durch A/B-Tests von Komponenten, Inhalten und Einstellungen die Installationen optimiert werden. Durch die Überwachung lässt sich außerdem Wartungs- und Ersatzteilbedarf besser planen oder gleich vermeiden.

Nexmopshere wird Neo auf der ISE 2025 am Stand 4G350 offiziell vorstellten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die ersten Muster wenige Wochen nach der ISE bestellt werden können. Die Auslieferung von Großserien soll im zweiten Quartal 2025 beginnen.