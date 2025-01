Nsign.tv hat für sein Digital Signage-CMS die Funktion „Nsign People“ entwickelt. Das ist eine Funktion, die Kamerasensor-Aufnahmen auf Gesichtszüge auswerten und anhand der ausgelesenen demographischen Daten einen Audience-Report erstellen kann. Damit sollen Digital Signage-Betreiber besser über das Publikum vor dem Screen Bescheid wissen und ihre Inhalte dementsprechend personalisieren können.

Die neue Funktion wird Nsign.tv in knapp drei Wochen auf der ISE 2025 in Barcelona präsentieren, wo der Software-Anbieter auch seinen Sitz hat. Am ISE-Stand zeigt Nsign.tv, auch seine Applets. Das sind Mikroanwendungen im CMS, die digitale Inhalte automatisiert erstellen, indem sie Echtzeitdaten aus Systemen wie ERP, POS oder CRM abrufen. Sie lassen sich zentral über ein Dashboard verwalten und sollen durch Automatisierung und Echtzeitaktualisierungen den manuellen Aufwand reduzieren.

„Content Management für Digital Signage kann sich oft chaotisch anfühlen“, sagt Toni Viñals, CEO von Nsign.tv. „Mit unseren Applets wird dieses Chaos beseitigt. Wir vereinfachen die Verwaltung, zentralisieren die Kontrolle und rationalisieren die Automatisierung und helfen unseren Kunden, Komplexität in Klarheit und Effizienz zu verwandeln.“

Nsign.tv wird auf der ISE 2025, die vom 4. bis 7. Februar in der Fira de Barcelona Gran Via stattfindet, am Stand 4H440 in Halle 4 vertreten sein – dort, wo sich dieses Jahr die Digital Signage-Anbieter konzentrieren.