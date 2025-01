Auf der ISE 2022 stellte PPDS zum ersten Mal seine Cloud-Management-Plattform Wave für Digital Signage vor. Nun kündigt der Hersteller für die ISE 2025 Neuigkeiten bei der Software an. Im Hintergrund wurde kontinuierlich aktualisiert und verbessert, nun will der Konzern eine neue Phase für die Software einläuten.

Um das symbolisch zu markieren, wird die Software von PPDS Wave in Philips Wave umbenannt. Das soll für einen höheren Wiedererkennungswert und eine stärkere Assoziation mit der Marke Philips sorgen.

Doch auch unter der Haube hat sich etwas getan, und neue Funktionen können in Barcelona präsentiert werden. Vorab bekanntgegeben wurde nun die Bestätigung, dass die Plattform die Zertifizierung ISO 27001 erhalten hat, die das Engagement des Unternehmens für den Schutz sensibler Daten und Informationen unterstreicht. Dieses Engagement ist ein Muss für die moderne Digital Signage-Software-Welt, in der die Silos zur IT sich langsam auflösen und Cybersecurity großgeschrieben wird.

PPDS führt Philips Wave auf seinem Stand 3P500 vor.