Der Schweizer Kabelspezialist Purelink stellt auf der ISE 2025 gemeinsam mit dem deutschen LED-Anbieter Ledcon Systems und Just Add Power aus, einem US-Anbieter von AV-over-IP-Technologie. Im Fokus steht bei Purelink die Flexinstall-Kabelserie, die aus USB-, HDMI- und Cat.6a-Kabeln besteht. Die Serie zeichnet sich durch ultrakompaktes Design, Function Coding zur Kennzeichnung des Verwendungszwecks und farbcodierten Zugentlastungen zur besseren Organisation aus. Für bessere Signalqualität verfügen die Kabel über eine Graphen-Schirmung.

USB-C-Kabel mit erweiterter Reichweite

Zum präsentierten Kabelsortiment gehört auch die MicroX4-Serie, die passive USB-C-Kabel mit Micro-Coax-Technologie für erweiterte Reichweite und bessere Signalintegrität umfasst. Die Kabel verfügen über Stecker mit zwei Verriegelungsmechanismen, darunter das Tru-Lock System (TLS), sowie Funktions- und Längenkodierung zur schnellen Identifizierung.

Signalübertragung über große Distanzen

Im Bereich Extender zeigt Purelink die U3x-Lösungen, darunter USB-C- und USB3-Erweiterungssysteme sowie HD BaseT 3.0-Module zur Übertragung von Audio-, Video- und Steuersignalen über große Distanzen. Zusätzlich werden UC-Meeting-Lösungen präsentiert, darunter Multiformat-Switcher mit HDMI 2.1-Unterstützung und USB-C-Konnektivität. Einige Geräte unterstützen 5K 21:9-Übertragung über HD BaseT auf bis zu 100 Meter sowie Kamera- und HID-Fernsteuerung.

Ergänzend bietet Purelink den Mediahub2 Dock, eine USB-C-Dockingstation mit Unterstützung für Single 8K-, 5K- oder Dual 4K-Displays. Sie verfügt über Gigabit Ethernet, drei USB-Anschlüsse und bis zu 100 Watt Power Delivery. Das Gehäuse besteht aus Vollmetall. Daneben sollen auch Bring Your Own Meeting (BYOM)-Lösungen mit Videobars, PTZ-Kameras und Zubehör zur Unterstützung drahtloser Zusammenarbeit am Stand zu sehen sein.

Die Integrated Systems Europe (ISE) 2025 findet vom 4. bis 7. Februar 2025 in der Fira de Barcelona, Gran Via statt. PureLink wird mit Ledcon und Just Add Power am Stand 2R600 zu finden sein.