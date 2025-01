Software-Anbieter Signagelive hat kurz vor der ISE die Integration des Amazon Signage Sticks mit seiner Digital Signage-Software angekündigt. Dadurch sollen Digital Signage-Anwendungen für Unternehmen jeder Größe für zugänglich gemacht werden.

Amazon stellte den Signage Stick Ende 2024 vor. Der Mini-Mediaplayer ermöglicht einen schnellen Einstieg in Digital Signage und wird mit einem vorinstallierten CMS geliefert – das kann nun auch die Software von Signagelive sein.

Die Stick-Signagelive-Kombination ermöglicht die Anzeige von Videos in 4K-Auflösung in Vollbild- oder Multizonenformaten, die auch über mehrere Screens in einem Netzwerk angezeigt werden können. Die skalierbare Lösung lässt sich über ein Wifi-Netzwerk mit den Bildschirmen verbinden. Um die Cybersicherheit von Unternehmen zu stärken, verfügt der Amazon Signage Stick über einen Bootloader, der das Hochladen von Schadsoftware verhindert, sowie über eine Datenverschlüsselung für zusätzlichen Schutz. Hinzu kommt die ISO-27001-Zertifizierung von Signagelive.

Jason Cremins, CEO von Signagelive, kommentiert: „Der Amazon Signage Stick bietet Signagelive-Kunden einen kostengünstigen Mediaplayer, der einfach zu erwerben und in wenigen Minuten einsatzbereit ist. Die Leistung und die 4K-Auflösung tragen dazu bei, dass der Amazon Signage Stick die meisten Inhaltsanforderungen und Anwendungsfälle bewältigen kann.“

Signagelive wird auf der ISE 2025 in Barcelona in der Digital Signage-Halle 4 Präsenz zeigen – und zwar am Stand 4P130.