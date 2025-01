Wer die Reise nach Barcelona für die ISE antritt, der will sich nicht nur in den Messehallen aufhalten. Sollte der Terminkalender es erlauben, warten in der Gaudí-Stadt nicht nur schimmernde Bauten, sondern auch eine Reihe neuer digitaler Museen. Als ISE-Besucher gibt es auf einige davon mit diesen Codes vergünstigten Eintritt:

IDEAL Barcelona, Zentrum für digitale Kunst: Für die Ausstellung Jules Verne 200 gibt es 10% Rabatt mit dem Code VERNEISE Vorlage Ihres ISE-Besucherausweises oder der ISE-App. Einlösung online oder vor Ort.

Vorlage Ihres ISE-Besucherausweises oder der ISE-App. Einlösung online oder vor Ort. Immersive Experience „Mundo Pixar“ im Westfield La Maquinista: Auf das Multi-User-VR-Abenteuer gibt es 20 % Rabatt mit dem Code ISE20 .

. White Rabbit – The OFF-Museum: Die katalanische Kultur mit den wildesten Digital-Art-Experiences erleben. Eintrittskarten zum White Rabbit Museum gibt es mit 20 % Rabatt mit dem Code ISEVIP und dem Besucher-Badge.

und dem Besucher-Badge. Das Aquarium von Barcelona: Mit dem Code ISEVISITOR gibt es 20 % Rabatt auf die Eintrittskarten und 10 % Rabatt auf den Shark Experiences & Premium Pass.

gibt es 20 % Rabatt auf die Eintrittskarten und 10 % Rabatt auf den Shark Experiences & Premium Pass. Mirador Torre Glòries: Eintritt zum Observatorium mit 360°-Blick gibt es bei der Online-Buchung mit dem Code ISEVIP mit 20% Rabatt.

Wer die Retail-Landschaft Barcelonas entdecken will, für den haben wir auf unserer englischen Website eine Liste mit den coolsten Stores erstellt.

Kostenloses Travel Ticket

Jeder ISE-Teilnehmer erhält einen kostenlosen 5-Tages-Pass für das Zug-, Metro- und Bussystem in Barcelona. In diesem Jahr deckt der Pass auch den Transport zwischen Flughafen und Stadt ab.

Die Pässe sind von Sonntag bis Dienstag an den Gepäckausgaben der Terminals 1 und 2 erhältlich, am Dienstag und Mittwoch an der FGC-Station an der Plaça Espanya oder an jedem beliebigen Tag an den Eingängen der Fira. Einfach das ISE-Badge vor ausgedruckt oder über die App vorlegen.