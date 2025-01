Stüber Systems, Software-Anbieter aus Berlin, stellt auf der ISE 2025 mit Confire Cloud ein neues Plattform-Angebot vor. Confire soll die zentrale Verwaltung von den drahtlosen Präsentations-Gadgets der Marken EZ Cast Pro und Quattropod ermöglichen.

Die Confire Cloud ist laut Stüber DSGVO-konform auf deutschen Servern gehostet, genauer im Hetzner-Rechenzentrum, das DIN ISO/IEC 27001 zertifiziert ist. Die Plattform wurde von Stüber in Kooperation mit Nimbletech Digital entwickelt, dem Brand Owner der EZ Cast Pro II- und Quattropod-Serien. Diese langjährige Partnerschaft soll die Integration zukünftiger Weiterentwicklungen von Nimbletech Digital in Confire Cloud sichern.

Stüber Systems stellt Confire Cloud auf der ISE 2025, die vom 4. bis zum 7. Februar in Barcelona stattfindet, am Stand 5K150 von Nimbletech Digital vor. Am 4. und 5. Februar bietet Stüber Präsentationstermine am Stand an.