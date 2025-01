Asus hatte 2023 angekündigt, die NUC-Produktion von Intel zu übernehmen, und präsentierte vor einem Jahr die ersten Modelle. Nun hat das Unternehmen seiner NUC-14-Serie ein Einstiegsmodell hinzugefügt: Der NUC 14 Essential ist mit dem neuesten Prozessor der Intel Core N-Series ausgestattet und soll gleichzeitig Leistung und Effizienz bringen.

Mit bis zu acht E-Core-Architekturen bietet der Prozessor eine 42-prozentige Verbesserung gegenüber den Prozessoren der vorherigen Generation. Somit ist es mit dem NUC 14 möglich, im Internet zu surfen, an Videokonferenzen teilzunehmen, Videos zu streamen oder Inhalte zu erstellen. Dabei ist eine Unterstützung von bis zu drei 4K-Displays möglich – via HDMI, Displayport 1.4, and USB 3.2 Gen 2 Type-C mit Displayport-Support.

Montagekit für Digital Signage

Durch das leicht zugängliche Design des NUC 14 Essential soll auch eine Aufrüstung problemlos möglich sein – zum Beispiel durch Speicher- und SSD-Upgrades. Darüber hinaus enthält der NUC 14 Essential über ein Vesa-Montagekit, mit dem er an der Rückseite eines Monitors, eines Digital Signage-Screens oder an einem Kiosk für den Außeneinsatz befestigt werden kann. Sein 0,56-Liter-Gehäuse soll sich gut in verschiedene Umgebungen einfügen.

Der NUC 14 Essential verfügt über Intel Wifi 6E (Gig+) und Bluetooth 5.3 für Datenübertragungen. In überlasteten Umgebungen kann Wifi 6E durch den Zugriff auf 6-Gigahertz-Hochgeschwindigkeitskanäle sicherstellen, dass Anwendungen für die gemeinsame Nutzung von Dateien, Backups und Updates schneller reagieren. Bluetooth 5.3 ermöglicht ein besseres Audioerlebnis bei Videokonferenzen, Musikhören und Videostreaming.

Remote Device Management inklusive

In Sachen Betriebstemperatur gibt Asus an, den Essential-Mini-PC mehr als 1.000 Stunden bei 100 Grad Celsius im Backofen und 1.400 Stunden bei 70 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit getestet hat. Darüber hinaus verfügt er über ein selbstheilendes BIOS.

Durch das Asus Control Center ist auch eine Fernverwaltung des Geräts durch IT-Abteilungen möglich.