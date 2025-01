Die DSP-Plattform Displayce, setzt ihre internationale Expansion fort und eröffnet mit einem Büro in Berlin ihren ersten DACH-Sitz. Um das Wachstum in der Region voranzutreiben, setzte das Unternehmen mit Stefan Müller einen Head of Sales DACH ein.

Displayce wurde vor zehn Jahren als programmatische Einkaufsplattform gegründet und inzwischen an mehr als 1,2 Millionen digitalen Werbeflächen in 80 Ländern angebunden. In Europa unterhält Displayce bereits Niederlassungen in Bordeaux, London, Madrid, Brüssel, São Paulo und Mailand. Seit Juli 2022 hält JC Decaux eine Mehrheitsbeteiligung an dem französischen Unternehmen.

In der DACH-Region betreibt Displayce nach eigenen Angaben bereits mehr als 45.000 programmatische Screens in Zusammenarbeit mit 29 Media Owners, darunter Walldecaux, Framen und Ströer. Deutschland zählt für Displayce zu den fortschrittlichsten Märkten für programmatisches DooH, mit einem Werbeumsatz von 454 Millionen Euro im Jahr 2023, wovon 226 Millionen Euro auf Programmatic entfallen.

Mit Stefan Müller gewinnt Displayce einen Experten für digitale und programmatische Werbung in der DACH-Region. Er war an der Transformation von Urban Media und der Monetarisierung der VZ-Netzwerke beteiligt. Danach folgten Stationen bei YOC und Virtual Minds. Nun soll er für Displayce Integration von programmatischem DooH weiter auszubauen und die Plattform als führende DSP in diesem Bereich zu etablieren.