Am Freitag gab der der FAW bereits den beeindruckenden Nielsen Werbetrend 2024 für Out-of-Home bekannt, nun folgte das IDOOH-Institut, das weitere Zahlen zu DooH bekanntgab.

Im ansonsten schwierigen Werbejahr 2024 hat Digital-out-of-Home auch im Vergleich zu Gesamt-OoH beeindruckende Zahlen geliefert und einen Brutto-Werbeumsatz von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent gegenüber 2023 – damals waren es 1,18 Milliarden Euro.

Dabei haben vor allem die digitalen Werbeträger in den Segmenten Transport Media (+26,7 Prozent) und Plakat (+13,7 Prozent) besonders gut performt. Die Ergebnisse des Nielsen Werbetrends sind vorläufige Zahlen , bis Februar sind noch Nachmeldungen möglich.

Mehrere Väter des Erfolgs

Nach Einschätzung des IDOOH trugen vor allem die Entwicklung von Programmatic, Forced Perspective, verbesserte Datenanalyen und der im Vergleich geringe CO2-Fußabdruck zu diesem Erfolg bei.

„Ich bin überzeugt, dass Digital-out-of-Home seinen Wachstumskurs in 2025 fortsetzen und damit auch den Anteil der Außenwerbung am Gesamtwerbekuchen kontinuierlich vergrößern wird“, erklärt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH. „Dafür wird nicht zuletzt unsere weiterentwickelte Markt-Media-Studie ‚IDOOH Public & Private Screens 3.0‘ sorgen, die im 2. Quartal erscheint und mit deren hilfe DooH immer öfter eine zentrale Rolle in der Mediaplanung spielen wird.“