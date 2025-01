Es war nur eine Frage der Zeit, bis Clear Channel Outdoor seine letzten Europa-Geschäfte verkauft. Nun hat der US-amerikanische Außenwerber noch einmal Vollzug gemeldet: Er ging eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf seines Europe-North-Segments an Bauer Radio Limited ein – eine Tochter der deutschen Bauer Media Group. Der Verkaufspreis beträgt laut Clear Channel 625 Millionen US-Dollar.

Der Abschluss der Transaktion wird für das Jahr 2025 erwartet, sofern die behördlichen Genehmigungen vorliegen.

„Diese Vereinbarung über den Verkauf unseres Europe-North-Segments ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung unseres strategischen Plans, unser Portfolio zu optimieren und uns auf das Wachstum unserer Segmente Amerika und Flughäfen zu konzentrieren, um den Cashflow organisch zu verbessern und die Verschuldung in unserer Bilanz zu reduzieren“, sagt Scott Wells, Chief Executive Officer von Clear Channel Outdoor Holdings. „Ich möchte unserem Team für die harte Arbeit danken, die es uns ermöglicht hat, diese Vereinbarung zu erzielen. Nach Abschluss dieser Transaktion werden wir den Großteil unserer europäischen Aktivitäten veräußert haben.“

Die Bauer Media Group ist ein familiengeführter Konzern, dessen Portfolio Print- und Online-Publikationen sowie Audio-Entertainment umfasst. Die britische Bauer Radio Limited ist einer der führenden Privatradio-Anbieter im Vereinigten Königreich.

Yvonne Bauer, Vorstandsvorsitzende von Bauer Media, kommentiert: „Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt, um die Neuausrichtung unserer Gruppe voranzutreiben. Indem wir unser Kerngeschäft mit Medien und verwandten Bereichen ausbauen und gleichzeitig unsere digitale Transformation vorantreiben, erweitert dieser Schritt unsere Fähigkeiten und stärkt unsere Position als wichtiger Akteur in der hart umkämpften Medienbranche. Wir freuen uns darauf, das Team bei Bauer Media willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir ein umfassendes und innovatives Medienangebot schaffen, das den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Werbekunden und des Publikums in der Region gerecht wird.“

Der Kaufpreis unterliegt noch den üblichen Anpassungen und entspricht einem Transaktionsmultiplikator des etwa 6,5-fachen des Ergebnisses des Europe-North-Segments für die zwölf Monate bis zum 30. September 2024.

Justin Cochrane, Chief Executive Officer von Clear Channel Outdoor UK & Europe, erläutert „Wir freuen uns auf den Beitritt zur Bauer Media Group, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das wir in diesen europäischen Märkten als Teil von Clear Channel Outdoor geschaffen haben. Die konsistente Top-Line-Performance unserer Europa-Nord-Assets seit Jahresbeginn unterstreicht die wachsende Nachfrage in diesen Märkten und das Engagement unserer Teams bei der Umsetzung für unsere Kunden und Partner.“

invidis Kommentar von Florian Rotberg

Zum Jahresanfang 2025 überrascht Bauer Media aus Hamburg mit der Übernahme von Clear Channel Nordeuropa. Das 150 Jahre alte Medienhaus in Familienbesitz ist bisher eher für Programmzeitschriften, Bravo & Co. bekannt. Mit mehr als 2 Milliarden Euro Jahresumsatz zählt Bauer aber auch Beteiligungen an TV-Stationen (RTL2) und 150 Radio- und Podcast-Marken zu seinem Portfolio. Mit 12.000 Mitarbeitern und 500 Millionen verkauften Magazinen jährlich ist Bauer Media Group eines der größten Medienhäuser Europas.

Nun also die Übernahme des nordeuropäischen Clear Channel Out-of-Home-Geschäfts. Clear Channel Nordeuropa plante für das vergangene Jahr 2024 circa 600 Millionen Euro Umsatz. Damit steigt Bauer Media zu einem führenden DooH-Anbieter auf und zum Marktführer in skandinavischen Ländern. Angedockt wird das neue Out-of-Home-Geschäft an Bauer Radio Limited.

Mit dem Verkauf von Clear Channel Nordeuropa hat der US-Konzern nun fast alle europäischen Töchter verkauft. Unter anderem übernahm Goldbach das Schweizer Clear Channel Geschäft und JC Decaux das Netzwerk in Italien und Spanien. Der Verkauf von Spanien musste allerdings vor ein paar Wochen abgeblasen werden, da die spanischen Kartellbehörden ihr Veto einlegten.

Auswirkungen auf Deutschland?

Erstmal berührt der Deal nicht den deutschen DooH-Markt, denn Clear Channel war in Deutschland nicht vertreten. Aber mit einem OoH-Umsatz von über 600 Mio. Euro ist Bauer nun ein relevanter europäischer Marktteilnehmer mit Ambitionen. Die Hamburger sind mit ihren Radio- und Podcast-Marken in den neun Ländern Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden und Slowakei vertreten.

Im Jahr 2023 lag der DooH-Anteil der Clear Channel Nordeuropa Umsätze bei 54,6 Prozent, ein Digitalwachstum von 13 Prozent. Im Gegensatz zu den südeuropäischen Clear-Channel-Ländergesellschaften ist das Nordeuropageschäft profitabel.