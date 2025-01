Der ehemalige PPDS-Manager Franck Racapé kommt zu Iagona, einem französischen End-to-End-Anbieter von Digital Signage-Lösungen. Franck Racapé war bis vergangenen Herbst als Vice President für das globale Digital Signage-Geschäft von PPDS zuständig. Für Iagona mit Sitz in der Nähe von Paris soll er nun als Managing Director Strategy and Development eine Wachstumstransformation einleiten.

Franck Racapé sagt zu seinen Wechsel zu Iagona: „Ich bin begeistert, das Team von Iagona auf seinem Weg zu exponentiellem Wachstum zu unterstützen. Die Qualität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter in Kombination mit den Investitionen in die Erweiterung des Produktportfolios werden Iagona nicht nur zu einem führenden Unternehmen auf dem französischen Markt machen, sondern das Unternehmen auch in die Lage versetzen, international zu wachsen.“

Pascal Hermandesse, Präsident und CEO von Iagona, sagt: „Diese Ernennung ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Iagona, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine führende Rolle auf dem Weg zur Digitalisierung der Nutzer zu übernehmen. Wir sind überzeugt, dass Franck dazu beitragen wird, ein neues Kapitel von Erfolg und Innovation in unserem gemeinsamen Abenteuer zu schreiben.“