Franck Racapé verlässt PPDS. Er hat die vergangenen Jahre bei PPDS geprägt und den Visual-Solutions-Anbieter als dritte Kraft hinter Samsung und LG etabliert. Insbesondere in den vergangenen drei Jahren konnte PPDS mit Wave (Remote Device Management) und Green Signage (E-Paper, Modulare Upgrades) viele Innovationen am Markt etablieren und den Wettbewerb überraschen. Zudem begleitete er den Rebrand von Philips Displays zu PPDS, der auch eine strategische Neuordnung beinhaltete. Franck Racapé kam 2011 zum Konzern; zuletzt zeichnete er als VP Global Commercial verantwortlich und war hier unter anderem für eine globale Ausrichtung und Vereinheitlichung der PPDS-Produkte und -Services verantwortlich.

Offiziell wird der gebürtige Franzose PPDS im Januar 2024 verlassen. In einem Linkedin-Posting blickt Franck Racapé auf die Zeit bei PPDS zurück.

Regelmäßiger DSS-Gast

„Da ich mich darauf vorbereite, PPDS Mitte Januar zu verlassen, habe ich vor, mir ein Zitat von JFK zu eigen zu machen: „Leadership and learning are indispensable to each other'“, erklärt Franck Racapé in dem Post. „Ich freue mich darauf, wieder zur Schule zu gehen …..“ Denn die Führungskraft plant, eine um ein Zertifikat in Global Management an der Insead Business School zu erwerben. „Nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung habe ich die großartige Gelegenheit, mein Wissen über Schlüsselthemen zu erweitern, die alle Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten grundlegend umgestalten werden: ESG und Nachhaltigkeit, digitale Transformation und Innovation sowie die Auswirkungen von KI auf Unternehmen.“ Pläne für die Zeit danach kommunizierte Franck Racapé noch nicht.

Auch bei den DSS-Veranstaltungen von invidis war Franck Racapé regelmäßiger Gast, um über die notwendigen Transformationen der Branche und von PPDS zu sprechen. In diesem Jahr am DSS Europe in München sprach er beispielsweise im Panel über die Zukunft der Visual-Solutions-Anbieter.