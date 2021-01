Neues Logo, neue Webseite, neuer Name – Philips Professional Display Solutions, der Geschäftsbereich von Philips für Professional TVs, Digital Signage-Lösungen sowie Monitore, richtet sich neu aus. Kurz und kompakt als PPDS (Neue Website). „Das Rebranding war über ein Jahr lang in Planung“, erklärt Vice President EMEA Franck Racape gegenüber invidis. „Die Handelsmarke Philips Professional Display Solutions wird zu 100 % durch die neue Marke PPDS ersetzt.“

Der neue Auftritt bringt auch einige strategische Änderungen mit sich. PPDS will künftig zeitgemäße und relevante B2B-Gesamtlösungen auf Basis seiner Produkte zusammen mit Partnenr anbieten, nicht nur Displays, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir bieten in Zukunft nicht nur eine größere Auswahl an Produkten, sondern wollen auch direkter auf Marktbedingungen reagieren, wie wir das mit unser Lösung PeopleCount oder unserem InSync Support-Programm während der Corona-Pandemie demonstriert haben“, so Racape.

PPDS zielt auf globalen Markt



Große Ankündigung ist auch der Schritt in den globalen Markt. Bisher ist Philips hauptsächlich in Europa bekannt. Mit dem neuen PPDS-Branding soll sich das ändern. Um das zu bewerkstelligen, erleichtert PPDS weltweit Unternehmen den Zugang zum Produkt- und Lösungsportfolio durch einen One-Stop-Ansatz. PPDS wird künftig als Dach-Marke eingesetzt während die rechtlichen Unternehmensbezeichungen MMD und TPV Technology in den Hintergrund treten.

Für B2B-Endkunden und den Channel ändert sich nichts – alle Produkte werden weiterhin das Philips Logo tragen. TPV übernahm 2009 das Digital Signage und Desktop Monitor Geschäft von Philips (invidis Interview) und vertreibt seitdem professionelle Displays, Desktop Monitore und LED-Lösungen als Lizenznehmer der Koninklijke Philips N.V. So haben Kunden, egal ob das Ein-Mann-Unternehmen oder der Retailer mit hunderten an Filialen, zu allen Philips-Lösungen unabhängig vom Standort global bei PPDS Zugang.

„Wir sind in EMEA gerade stark auf Wachstumskurs mit den vielen neuen Lösungen, die wir gegen Ende 2020 vorgestellt haben. Die Pandemie ist dabei durchaus als Beschleuniger anzusehen, auch bei der Entscheidung zum neuen Branding. Wir sehen die gerade stattfindenden Entwicklungen als den richtigen Moment, mit PPDS global aufzutreten“, sagt Racape im invidis Interview. 2019 schaffte es Philips erstmals in Europa hinter Samsung und LG in die Top 3 der größten Displayanbieter. In den nächsten fünf Jahren will PPDS von der globalen Zentrale in Amsterdam aus auch zu den Top-Displayanbietern in anderen Regionen aufschließen.

Im Rahmen der Neugestaltung legt das Unternehmen auch gleich dem allgemeinen Trend folgend einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit. Als Ziel nennt PPDS, seinen eigenen Abfall aus Papier oder Elektrogeräten, aber auch den, der beim Kunden entsteht, zu reduzieren – löblich. Ob wir vielleicht wie bei Samsung bald aus den Philips Kartons Möbel bauen können? Wir sind gespannt.