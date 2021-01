Und das augenscheinlich auch sehr erfolgreich: im gerade abgelaufenen 4. Quartal 2020 konnte PPDS die Ergebnisse des Vergleichsquartals 2019 noch mal übertreffen. Schon seit 2009 ist die TPV-Tochter PPDS für das professionelle Display-Geschäft unter der Markt Philips verantwortlich.

Am Anfang noch im Joint-Venture mit Philips und auch noch nicht weltweit, doch gut zehn Jahre und einige Konsolidierungen später ist nun mit PPDS ein relevanter, weltweit vertretender Displayanbieter gewachsen. Das die Mutter TPV als einer der weltweitgrößten Displayhersteller Displays und Monitore produzieren kann, stand nie zur Debatte. Aber eine Marke zu führen, Partnernetzwerk aufzubauen und ein Ecosystem zu führen bedarf anderer Kompetenzen als riesige Fabriken im Fernen Osten zu betreiben.

PPDS/Philips ist in Europa bereits in die Top 3 aufgestiegen und plant nun dauerhaft weltweit in die Liga der großen Anbieter (Samsung und LG sowie die kürzlich zusammengeschlossenen Sharp/NEC) aufzurücken.