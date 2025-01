Panasonic Connect Europe veröffentlicht eine neue Version seines drahtlosen Präsentationssystems Press IT – die WPS2-Serie. Die nutzt das 6 Gigahertz WLAN-Frequenzband, wodurch sich bis zu 32 Geräte verbinden und vier Bildschirminhalte gleichzeitig anzeigen lassen. Mit verbesserter Multicast-Funktion werden außerdem Videoübertragungen von einem PC auf mehrere Displays ohne Router möglich.

Press IT ist ein Transmitter-basiertes System für Screen-Sharing ohne Softwareinstallation. Der Vorteil solcher Systeme ist, dass sie nicht als externes Gerät betrachtet werden. Dadurch sollen sie eine sichere, verschlüsselte Datenübertragung ermöglichen. Das Press IT von Panasonic unterstützt den Anschluss an PCs, Tablets sowie Smartphones verschiedener Betriebssysteme und überträgt Inhalte auf Displays oder Projektoren.

In Kombination mit seinem 110-Zoll-LED-Display und dem Press-IT360-Kamera-Freisprechsystem bietet Panasonic mit dem Präsentationssystem eine Komplettlösung für Besprechungsräume. Die neue Version ist ab sofort verfügbar.