Das Schweizer Unternehmen Richnerstutz entwickelte gemeinsam mit Lightntec ein hybrides OoH-Poster. Es besteht aus einer flexiblen LED-Folie, die in erschiedenen Auflösungen erhältlich ist und sich in bedruckte Banner integrieren lässt. Mit einer Bautiefe von 3 Zentimetern und einem Gewicht von 3-5 Kilogramm pro Quadratmeter eignet sich die Folie für den Outdoor-Einsatz und lässt sich mittels Haken- und Flauschband montieren, was Installationszeit und -kosten reduzieren soll.

Ein Anwendungsbeispiel zeigte Richnerstutz beim UEFA Women’s Euro 2025 Final Draw im Swisstech Convention Center in Lausanne. Hier statteten die Posterspezialisten ein 15,3 Meter breites und 4,2 Meter hohes Big Poster mit zwei LED-Tecflex-Screens aus. Das Sujet gestaltete KRT Media aus Luzern mit KI-Tools gemäß den Vorgaben der UEFA. Bespielt wurden LED-Screens mit dem Digital Signage-CMS Playeverywhere von Netvico, das Teil des Richnerstutz-Portfolios ist.