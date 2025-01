Autonome Stores haben das Potenzial, in ländlichen Gebieten die Versorgung zu verbessern. Einzelhändler wie Tegut stellen dafür Container-artige Mini-Märkte in der Nähe zu Wohngebieten auf. Solche Märkte lassen sich aber auch in bestehende Einzelhandelsflächen integrieren, wie ein V-Baumarkt in Aalen zeigt: Der V-Mini mit Automationstechnologie von Wanzl bietet innerhalb des Baumarkts frische Backwaren, Kaffee sowie weitere Artikel des täglichen Bedarfs.

Einkaufen an sieben Tagen der Woche

Der V-Baumarkt Aalen umfasst eine Verkaufsfläche von mehr als 10.000 Quadratmeter. Ergänzend zum Heimwerker-Sortiment soll der angeschlossene V-Mini die Nahversorgung abdecken. Der kleine Store ersetzt die vormals als Bäckereifläche genutzten Räume und ist täglich von 6:30 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet, während der Baumarkt von Montag bis Samstag zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr zugänglich ist.

Das bayerische Unternehmen Wanzl verantwortete Planung, Ausstattung und Inbetriebnahme des V-Mini. Kunden betreten das Geschäft durch eine Anmeldung mit EC- oder Kreditkarte an einem Terminal. Nach Passieren des Wanzl Colourgate können sie Waren aus Regalen, Kühlungen oder der Bake-Off-Station entnehmen. Der Bezahlvorgang erfolgt bargeldlos an Self-Checkout-Kassen. Vor Verlassen des Marktes muss der Kassenbon am Colourgate gescannt werden. Die Steuerung erfolgt über die Cloud-basierte Plattform Wanzl Connect.

Zukunftsperspektiven für Baumärkte

Das autonome Selbstbedienungsmodell von Wanzl soll Baumärkten eine Möglichkeit geben, gastronomische Zusatzangebote trotz Personalmangels wirtschaftlich zu integrieren. Das Konzept soll zudem die Kundenbindung und Markenpräsenz stärken. Neben dem V-Mini nutzt der V-Baumarkt weitere Wanzl-Produkte wie Einkaufswagen und Exit-Gates in der Self-Checkout-Zone.