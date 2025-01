Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist das Stelldichein der Machtvollen – und der Unternehmen und Organisationen, die deren Aufmerksamkeit erzielen wollen. Für Wirtschaftsmedien gibt es keinen besseren Ort, um in kürzester Zeit die wichtigsten CEOs und Politiker zu sprechen. Das Konferenzzentrum von Davos platzt zum WEF aus allen Nähten, sodass Hotels, Häuser und Läden zusätzlich für Meetings, Interviews und Partys genutzt werden. Ein Fest für Messebauer und Digital Signage.

Für die knappe Woche WEF in Davos werden temporäre Bauten für WEF-Gäste installiert, die dort ihre Kunden empfangen. Ganze Häuserzeilen werden mit neuen Fassaden und immer häufiger auch Outdoor-LED ummantelt. Der wohl teuerste „Messebau“ der Welt. Laut Schweizer Presse werden 2025 über 150 Bauten realisiert, zu Kosten von ein paar Hunderttausend bis hin zu Millionenbudgets. Wer hier dabei ist, lässt es sich viel kosten.

Sponsorenbauten nehmen überhand

Die Anzahl an Bauten vergrößert sich von Jahr zu Jahr – auch der Aufwand, sodass die Gemeinde Davos seit 2024 strengere Regeln erlassen hat. So dürfen die Außenhüllen der Bauten an der Hauptstraße bereits im Dezember erstellt werden, allerdings noch ohne Werbung. Damit soll das Weihnachtsgeschäft mit Urlaubern weniger gestört werden. Auch erhalten nur noch offizielle Sponsoren, Nationen und Non-Profit-Organisationen eine Genehmigung – Trittbrettfahrer sind nicht mehr erwünscht; auch wenn Immobilienbesitzer und die Gemeinde bisher sehr gut daran verdient haben.

Digital Signage außen und innen

Natürlich sind im Konferenzzentrum LED und Projektion omnipräsent. Die LED-Bühnen mit Sponsorenlogos und große Projektionen gehören seit Jahren zum festen Programm und prägen die Bilder des WEF.

Die Größe, Designqualität und die Digitalisierung der Temporärbauten verbessert sich allerdings von Jahr zu Jahr. Friseure, Modeboutiquen und sogar eine Kirche werden zu Sponsorenlounges umgebaut. Wo früher ein paar Displays im Eingangsbereich standen, werden nun ganze Outdoor-LED-Fassaden für die Woche installiert. Wer die Aufmerksamkeit erzielen möchte, muss mit Digital Signage klotzen.

Sicherheit geht über alles

Ohne Akkreditierung kommt keiner nach Davos rein. Um den Dorfkern wurden mehrere Sicherheitskreise eingerichtet, in Außenbezirken hat die Schweizer Armee Flugabwehrgeschosse platziert. Der WEF und die prominenten Gäste können kommen, während in Washington ein alter-neuer Präsident die Arbeit aufnimmt, um die Welt zu verändern.