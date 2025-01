Die ISE 2025 präsentiert mit zwei hochkarätigen Wirtschaftsforen – dem Investorenforum und dem Europäischen Lateinamerikanischen AV-Forum (ELAF) – ein Programm, das Investitionen in die AV-Industrie vorantreiben und die internationale Zusammenarbeit stärken soll. Beide Events unterstreichen die wachsende Bedeutung der Messe als globaler Knotenpunkt der AV-Branche und spiegeln das steigende Interesse aus Lateinamerika wider, unterstützt durch die katalanische Regierung und lokale Wirtschaftsverbände.

Premiere des Investorenforums: Wachstumspotenziale im Fokus

Das Investorenforum, das am 4. Februar 2025 seine Premiere feiert, richtet sich an Investoren und Start-ups. Das Programm beinhaltet Sessions wie „Growth Potential & Investment Hotspots“ in der AV-Industrie. Zu den Referenten gehören Florian Rotberg von invidis, Sean Vargo von Avixa und Hasan R. Sayed Hasan von der Unternehmensberatung Master Media, der seine Expertise aus dem Broadcast-Bereich einbringt.

Ein weiteres Panel heißt „Key Considerations for Successful AV Investments“, an dem hochrangige Investmentbanking-Vertreter wie Harry Kalmanowicz, Managing Director von Lincoln International, teilnehmen. Eine weitere Diskussionsrunde mit dem Titel „From Inception to Acquisition – Lessons from the Frontlines“ verspricht praktische Ratschläge für AV-Start-ups. Das vollständige Programm ist auf der ISE-Website zu finden.

Das Forum wird in Zusammenarbeit mit Tech Barcelona organisiert. Im Anschluss startet um 15 Uhr das Start-up-Pitching auf dem Congress Square zwischen den Hallen 6 und 7.

ELAF 2025: Chancen im lateinamerikanischen AV-Markt

Am 5. Februar 2025 kehrt das Europäische Lateinamerikanische AV-Forum (ELAF) nach seinem erfolgreichen Debüt zurück. Es richtet sich an alle, die an Geschäftsmöglichkeiten in Lateinamerika interessiert sind, einem der AV-Märkte mit dem schnellsten Wachstum. Sprechen werden unter anderem Marktteilnehmer, die bereits in der Region etabliert sind. Darunter auch die Digital Signage Software-Anbieter Nsign.tv und Deneva, die ihre Erfahrungen im Best Practices Panel gemeinsam mit dem peruanischen Kongressabgeordneten Carlos Anderson und Florian Rotberg von invidis präsentieren werden.

In einem weiteren Panel werden sie sich über Initiativen aus lateinamerikanischen Ländern informieren, die die länderübergreifende Zusammenarbeit im AV-Sektor fördern. Zu den Referenten gehören Vertreter von Verbänden wie der Eurochile Business Foundation, dem katalanischen AV-Cluster und Acció Barcelona. Mike Blackman, Managing Director der ISE, wird das Forum gemeinsam mit katalanischen Politiker wie Barcelonas Bürgermeister Jaume Collboni eröffnen.

Weitere Details und vollständige Programme sind auf der ISE-Website verfügbar.