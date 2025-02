Das Schmuckstück des Absen-Stands auf der ISE war schwer zu übersehen: Mit 16,3 Millionen Pixeln wurde auf einer großen MicroLED-Wall das digitale Kunstwerk „California Landscapes“ von Digital-Art-Superstar Refik Anadol präsentiert. Mit der Kombination von Technologie und Kunst-Content stieß Absen auch in für sich selbst unbekannte Gefilde vor. Ben Phelps, Retail Industry Director bei Absen, sagte: „Plötzlich hatten wir Leute auf dem Stand, die uns wegen des Contents besuchten, und nicht vorrangig wegen der Technologie.“

Doch war die Kombination für Absen die ideale Möglichkeit, eine seiner Produkt-Highlights genauer vorzustellen. Die MicroLED KLCOB0.9 V2 wurde persönlich von Refik Anadol ausgewählt, um seine Ansprüche zu erfüllen. Mit 1,2 Millimeter Pixelpitch, 800 Nits und einem matten Finish lieferte die mehr als 6 Meter hohe LED-Wall sowohl von fern als auch in der Nahansicht ein beeindruckendes Bild – unterstützt von dem eigens für Absen interpretierten „California Landscapes“-Content.

All-in-One und Outdoor

Mit diesem Highlight fiel das andere große Thema anfangs nicht so auf – die Verbreiterung und Verfeinerung des Portfolios, um sämtliche Digital Signage-Szenarien mit LED abdecken zu können. Ein Beispiel dafür war das neue All-in-One-Display mit X136 mit 4K, das für Corporate- und Collaboration-Anwendungen konzipiert ist. Mit Integrationen von Technologien wie Crestron und einer Tiefe von nur 25 Millimetern soll die LED-Wall entsprechenden LCD-Displays den Rang ablaufen.

In das gleiche Horn stieß die neue LED AW1.9 mit, die sich für Outdoor-Anwendungen eignet und in einer Pylon-Variante mit 1.000 mal 1.750 Millimetern gezeigt wurde. Bei einem Pixelpitch von 1,98 Millimetern und einer maximalen Helligkeit von 4.500 Nits soll sie in den Bereichen Stadtmöbel, Transportation und Shopping-Mall sowie für Smart-City-Applikationen zum Einsatz kommen.

Portfolio-Vergrößerung, Abdecken möglichst aller Kundenanforderungen: Ein weiteres Produkt ging in dieselbe Richtung: Mit dem CPS1.8 geht Absen in eine andere strategische Richtung als mit dem restlichen Angebot. Die CPS1.8 ist eine LED mit 1,8 Millimetern, die bisher nur in sich entwickelnden Märkten angeboten wurde, nun aber auch in Europa für einen deutlich niedrigeren Preis als die restlichen Absen-LEDs mit Fine-Pixelpitch erhältlich ist. Die Helligkeit ist auf 500 Nits beschränkt, zudem kommt die LED mit einem Backpanel aus Plastik. Zudem entfällt die werksseitige Kalibration, doch werden in der Produktion die üblichen Absen-Qualitätsstandards eingehalten. „Auch für Entry-Level-Produkte gilt: Die Qualität muss gut sein“, betont Ben Phelps.